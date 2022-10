Steht ein neuer «Daily Show»-Moderator fest?

US-Fernsehen

Der bisherige Moderator Trevor Noah wird in diesem Jahr noch seine letzte Sendung moderieren.

Comedy Central erwägt laut drei mit der Angelegenheit vertrauten Personen, eine Reihe rotierender Moderatoren für dieeinzusetzen, nachdem die Sendung nach Trevor Noahs Ausstieg im Dezember aus einer Pause zurückkehrt. Das von Paramount Global unterstützte Kabelnetzwerk erwägt eine Reihe von Optionen, so einige dieser Personen, und es ist derzeit nicht klar, ob die Pläne bereits abgeschlossen sind. Der Sender hat bereits gesagt, dass er beabsichtigt, die Show nach der letzten Sendung mit Trevor Noah am 8. Dezember zu unterbrechen und sie dann am 17. Januar im Rahmen einer "Neuerfindung", wie das Netzwerk es nannte, zurückzubringen.In der Late-Night-Arena ist die Nachfolge selten einfach. Noahs Entscheidung, den Sender zu verlassen, kam für viele Produzenten und Führungskräfte, die mit der Sendung zu tun haben, überraschend, wie mit der Situation vertraute Personen berichten, und das wiederum bedeutet, dass Comedy Central nicht viel Zeit hatte, um über die Ausrichtung der Sendung ohne ihn nachzudenken.Zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen haben angedeutet, dass der Korrespondent Roy Wood Jr. oder der Autor Jordan Klepper (der einst eine Sendung nach der «Daily Show» moderierte) als Nachfolger von Noah in Frage kommen könnten. Wood hat sich vor kurzem an eine Agentur gewandt, um sich vertreten zu lassen, da er der Meinung war, dass er einen neuen Fürsprecher brauchte, um seine Karriere auf ein neues Niveau zu bringen. Aber die Sendung hat noch andere Darsteller, darunter Desi Lydic und Ronny Chieng.