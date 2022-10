RTLup verschiebt neue «Anwälte der Toten»-Folgen

TV-News

Derweil hat Nitro eine neue Sendung über «Coversongs für die Ewigkeit» angekündigt.

Vor etwas mehr als einer Woche hatte der Spartensender RTLup die vierte Staffel vonfür den 6. November angekündigt. Nun hat man aber den Start der neuen Ausgaben um eine Woche verschoben und sendet somit auch an jenem Sonntag vorerst alte Folgen des Krimi-Doku-Formats. Am Sonntag, den 13. November, debütiert dann die erste von sechs neuen Folgen um 22:00 Uhr.Darin geht es um den emotionalen Fernsehauftritt von Ingo P. im Januar 2018. Er sucht seine vermissten Eltern, wird aber selbst verdächtigt, da seine Aussage voller Widersprüche ist. Kurze Zeit später machen die Ermittler eine grausame Entdeckung. Außerdem: Anfang der 90er Jahre verschwinden in Celle, Salzwedel und Hof drei kleine Jungs spurlos. Die Polizei vermutet einen Serienmörder, und die einzige Spur ist ein blauer Opel Kadet.Derweil hat auch Nitro Neuware für die Primetime angekündigt und sendet ab Mittwoch, 16. November, um 20:15 Uhr die Musiksendung. Nitro plant zwei aufeinanderfolgende Ausgaben des Formats, die ab 23:50 Uhr direkt wiederholt werden. Prominente Musikexperten wie Markus Kavka, Steffi Brungs, Oli P., Nilz Bokelberg mit Gattin Maria Lorenz, Natalia Avelon, Jessica Schöne und Ben besprechen in der Sendung Songs, die in verschiedenen Epochen und Versionen neu auf den Markt und in die Charts kommen. Erzählt werden soll die „spannende, amüsante und emotionale Geschichten um ihre Entstehung“, wie die Programmankündigung verspricht.