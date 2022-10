Stress bei «Watchmen»: Der Schöpfer verleugnet die Serie

Vermischtes

Sie gilt als eine der besten Serien, die HBO seit Jahren auf den Markt brachte. Der Comic-Schöpfer Alan Moore kann damit aber gar nichts anfangen.

«Watchmen»-Schöpfer Alan Moore verriet dem GQ-Magazin, dass er HBOs Emmy-prämierte Verfilmung seines Romans ablehnt und dem Showrunner gesagt hat, ihn niemals zu kontaktieren. Moore nannte den Showrunner nicht namentlich, obwohl Damon Lindelof in dieser Rolle tätig war. Laut Moore schickte ihm der Showrunner während der Entwicklung der HBO-Serie einen Brief, in dem er schrieb: "Lieber Mr. Moore, ich bin einer der Bastarde, die «Watchmen» zerstören.""Das war nicht der beste Auftakt", sagte Moore über den Brief des Showrunners. "Es ging weiter mit einer Menge, wie mir schien, neurotischem Geschwafel. Können Sie uns wenigstens sagen, wie man ‚Ozymandias‘ ausspricht? Ich erhielt eine sehr abrupte und wahrscheinlich feindselige Antwort, in der ich ihm mitteilte, dass ich dachte, Warner Bros. sei sich bewusst, dass weder sie noch einer ihrer Mitarbeiter aus irgendeinem Grund mit mir in Kontakt treten sollten."Moore fuhr fort: "Ich erklärte, dass ich die fragliche Arbeit verleugnet hatte, und das lag zum Teil daran, dass die Filmindustrie und die Comic-Industrie Dinge geschaffen zu haben schienen, die nichts mit meiner Arbeit zu tun hatten, die aber in der öffentlichen Meinung damit in Verbindung gebracht wurden. Ich sagte: ‚Das ist mir peinlich. Ich will nichts mehr mit Ihnen oder Ihrer Sendung zu tun haben. Bitte belästigen Sie mich nicht mehr.‘“