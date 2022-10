Luca Marinelli spielt Mussolini

International

Bei der kommenden Sky-Serie wird er das italienische Staatsoberhaupt mimen.

Luca Marinelli hat die Rolle des Benito Mussolini in Joe Wrights kommender Biopic-Seriefür Sky übernommen. Die Serie basiert auf dem Buch von Antonio Scurati und soll in den nächsten Wochen in den Cinecittà Studios in Italien gedreht werden. Wright wird bei allen acht Episoden Regie führen.Marinelli ist ein preisgekrönter Schauspieler, der bereits auf Festivals wie Venedig und Berlin gefeiert wurde. Er hat in «The Old Guard» an der Seite von Charlize Theron gespielt und ist auch für seine Rollen in «Martin Eden» und «They Call Me Jeeg» bekannt. «M. Son of the Century» wird von Sky Studios und Lorenzo Mieli für The Apartment Pictures, ein Fremantle-Unternehmen, in Zusammenarbeit mit Pathé produziert.Stefano Bises («Gomorrah») und Davide Serino («Esterno Notte») haben die Serie geschrieben, die exklusiv auf Sky Atlantic und der Streaming-Plattform Now in allen europäischen Märkten von Sky ausgestrahlt wird. Fremantle vertreibt die internationalen Rechte. "Für ein großartiges Projekt wie «M.» und für eine so herausfordernde Rolle wie Mussolini konnten wir nur an ein außergewöhnliches und vielseitiges Talent wie Luca Marinelli denken", sagte Nils Hartmann, EVP für Sky Studios Italia und Deutschland. "Es gibt nicht viele Schauspieler wie ihn in Italien oder auf der Welt, und wir haben ihn schon lange umworben und freuen uns nun, ihn in dieser neuen Sky Studios Produktion zu haben, die immer einzigartiger wird. Mit der Regie eines Meisters wie Joe Wright und der Anleitung des Romans von Scurati, der hier von Stefano Bises und Davide Serino adaptiert wurde, sind wir bereit, ein Projekt zu starten, das einen weiteren Schritt auf unserem kreativen und produktiven Weg markiert."