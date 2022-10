Eva Tonkel: Feuerwehrleute sind Helden!

Interview

Im Gespräch mit Quotenmeter erzählte «Marie fängt Feuer»-Produzentin Tonkel über ihre Arbeit an der Reihe. Ein Gespräch über Feuerwehren in Deutschland.

Bisher war Marie bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wildegg, aber ab Folge 17 ist sie die neue Kommandantin der Freiwilligen Feuerwehr in Murnau. Damit ist sie jetzt die Chefin einer neuen Feuerwehrtruppe und uns war es wichtig, mit ihr diesen Schritt zu gehen. Es gibt leider immer noch zu wenig Frauen bei der Feuerwehr, der Anteil liegt zwischen zehn und zwölf Prozent. Kommandantin werden davon dann die wenigsten. Deshalb freuen wir uns, dass wir mit Marie eine Frau in dieser Position erzählen können, um Vorbilder zu schaffen. Und natürlich geht es in den Filmen dann auch um die dramatischen und emotionalen Verwicklungen, die ein solcher Job mit sich bringt.Es gibt eine Trennung, neue Kollegen, einen neuen Flirt, eine Hochwasserkatastrophe und vieles mehr!! Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben an den weiteren Folgen von «Marie fängt Feuer».Ja «Marie fängt Feuer» passt jetzt besser zum Donnerstag, da die Reihe viel dramatischer, emotionaler und mit mehr Aktion weitergeht als zuvor. Wir freuen uns sehr mit diesen tollen Reihen auf diesem Sendeplatz zu laufen.Ich freue mich sehr, dass ich jetzt bei der MadeforFilm angedockt bin und dort einen kreativen Hafen gefunden habe und hoffentlich noch viele Reihen und Filme mit den tollen Kollegen und Kolleginnen dort realisieren werde.Toller Tipp. Danke. Die Serie kenne ich tatsächlich nicht. Werde ich aber gleich nachholen! Die aktuellen Feuerwehrserien habe ich natürlich alle gesehen.Ja ich bin mit den US-Serien vertraut. In den Vereinigten Staaten von Amerika ist die Feuerwehr aber schon länger ein sehr wichtiges Element in der Gesellschaft. Die Feuerwehrleute sind Helden! Die Einstellung zur Feuerwehr ändert sich hier in Deutschland erst langsam seit wir mitbekommen, dass auch wir von Klimakatastrophen nicht verschont bleiben. Wir müssen in Zeiten der Klimakrise und Naturkatastrophen unsere Helden stärken und erzählen. Die Menschen bei der Freiwilligen Feuerwehr, die fast alle ehrenamtlich arbeiten, riskieren bei ihren Einsätzen ihr Leben. Dies muss in unserer Gesellschaft mehr gewürdigt werden. Eine Feuerwehr-Actionserie ist wirklich ein anderer Ansatz, der den richtigen Sendeplatz und das entsprechende Budget braucht. Wenn es diese Möglichkeit gibt, fände ich es natürlich eine spannende Herausforderung darüber nachzudenken. Aber wie auch immer: Die Feuerwehr muss in Deutschland einen größeren Stellenwert bekommen, das muss in der Gesellschaft ankommen.Bis jetzt noch nicht. Aber ich hoffe, dass unsere Marie den Frauen ein Vorbild ist und mehr Frauen sich trauen und der freiwilligen Feuerwehr beitreten. Wir haben allerdings schon von vielen verschiedenen Feuerwehren positives Feedback zu unserer Reihe bekommen. Gerade erst kürzlich ist Christine Eixenberger von dem Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes für ihre Rolle der Marie mit der Deutschen Feuerwehr-Ehrenmedaille ausgezeichnet worden. Das ist natürlich auch für unsere Arbeit ein tolles Feedback.Zu den neuen Folgen haben wir viel bei der Freiwilligen Feuerwehr in Murnau gedreht und deren Kommandant ist auch unser Berater. Das hilft unseren Autoren und mir bei den Drehbüchern und den Schauspieler/innen beim Dreh enorm. Uns ist es sehr wichtig authentisch zu erzählen und die Aktionen unserer Feuerwehr möglichst realistisch darzustellen. Da ist die Unterstützung der Feuerwehr vor Ort eine große Hilfe. Da muss man auch die Feuerwehren in Bad Bayersoien, Saulgrub, Unterammergau und Altenau nennen, mit denen wir bisher viel zusammengearbeitet haben. Einige der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind dann auch als Statisten am Dreh beteiligt und alle sind sehr stolz darauf, bei dieser Reihe mitwirken zu können.Das Schöne ist, dass man als Produzentin Ideen entwickeln und realisieren kann auf die man Lust hat. Comedyformate werden immer gebraucht. Dann entwickle und produziere ich sie halt für andere Sender.Das nicht, aber ich liebe Komödien, Sitcoms und gute Standup-Formate. Menschen aus ihrem Alltag zu entführen und zum Lachen zu bringen ist doch etwas Wunderschönes.