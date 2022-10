«Inside the NBA»-Verträge werden verlängert

US-Fernsehen

Ein gutes Zeichen für den Sender TNT, der sonst nur noch Wiederholungen im Programm hätte.

Warner Bros. Discovery hat ein deutliches Zeichen für seine Absichten in Bezug auf die NBA gesetzt. Das Medienunternehmen hat Ernie Johnson, Charles Barkley und Kenny Smith mit neuen mehrjährigen Verträgen für die Moderation der TNT-Flaggschiff-Studio-Showunter Vertrag genommen, während die Verhandlungen über die nächsten NBA-Rechteverträge, die mit Warner Bros. und Walt Disneys ESPN nach der Saison 2024-2025 auslaufen, mit Spannung erwartet werden. Shaquille O'Neal, das vierte Mitglied des Studioteams der Sendung, hat mit der Muttergesellschaft einen exklusiven Vertrag abgeschlossen.«Inside the NBA» hat sich in der aktuellen Ära zum vielleicht größten Programm auf TNT entwickelt, wo ein neuer Schwerpunkt auf die Präsentation von Spielen der NBA und NHL gelegt wird. "Unsere Partnerschaft mit der NBA ist uns sehr wichtig, und diese langfristige Vereinbarung mit dem «Inside the NBA»-Team ist eine Anerkennung ihrer Bedeutung für diese Beziehung", sagte Luis Silberwasser, Vorsitzender und CEO der Abteilung, die nach Jahren unter dem Namen Turner Sports in Warner Bros. Discovery Sports umbenannt wurde, in Anspielung auf den Unternehmer Ted Turner, der TNT, TBS und CNN gegründet hat. "«Inside the NBA» verkörpert die Kreativität und den innovativen Geist, den wir während unserer erfolgreichen, langjährigen Partnerschaft mit der Liga entwickelt haben."Disney hat auch seine Absicht bekundet, die derzeitige Beziehung zur NBA aufrechtzuerhalten. So versprach CEO Bob Chapek im August während eines Investorengesprächs, sich um eine Erneuerung des aktuellen ESPN-Rechtevertrags zu bemühen. Die NBA-Finals sind auch fester Bestandteil des Sendeplans von ABC.