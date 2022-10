VOX plant Weihnachtsausgabe von «Die Höhle der Löwen»

TV-News

Auch eine neue Staffel der Gründershow steht bereits in den Startlöchern.

Am Montagabend ging bei VOX die zwölfte Staffel der Gründershowzu Ende und erreichte einmal mehr ein Millionen-Publikum. Obwohl mittlerweile einige Abnutzungserscheinungen erkennbar sind, kann sich der Privatsender mit der roten Kugel über einen durchschnittlichen Zielgruppen-Marktanteil von 14,2 Prozent freuen. Insgesamt acht Folgen zeigte man in diesem Herbst. Damit ist das Jahrespensum von Moderator Amiaz Habtu aber noch nicht erfüllt.Wie VOX am Morgen des Staffelfinals bekannt gab, werden sich die Investoren noch in diesem Jahr zu einer weiteren Ausgabe in der Höhle der Löwen einfinden. Geplant ist das allererste Weihnachts-Special, in dem Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel um die besten Ideen kämpfen. Die Gründer stellen inihre Ideen in der festlich geschmückten Höhle vor. Dabei handelt es sich um „besinnlichsten, fröhlichsten und schönsten Geschäftsideen“, wie der Sender in der Mitteilung verspricht.Einen genauen Sendertermin des Weihnachtsspecials nannte VOX noch nicht. Dafür entfachte der Kölner Sender bereits jetzt die Vorfreude auf das kommende Frühjahr, wenn eine neue Runde mit neuen Start-ups ausgestrahlt werden soll. Die 13. Staffel hat aber ebenfalls noch kein konkretes Startdatum.