Eric Mayer wird «NANO»-Moderator

Köpfe

Seinen ersten Auftritt beim 3sat-Magazin hat Mayer in der kommenden Woche.

3sat hat sich für seine Wissenschaftssendungmit dem Moderator Eric Mayer verstärkt. Der Reporter, Moderator und Redakteur präsentiert das Magazin erstmals am kommenden Montag, 24. Oktober, um 18.30 Uhr. Mayers Karriere und das werktägliche Magazin weißen durchaus Parallelen auf. Am 1. Dezember 1999 ging «NANO» erstmals auf Sendung, auch Mayer arbeitet seit mehr als 20 Jahren für Radio, Fernsehen und Internet. Deswegen bezeichnet 3sat in einer Mitteilung Mayer als „ideale Ergänzung“ des Moderationsteams, da er die Fähigkeit habe, komplexen Themen auf den Grund zu gehen, sie aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und verständlich wiederzugeben.Seine journalistische Laufbahn begann Eric Mayer während des Studiums zunächst beim Radio, im Jahr 2006 wechselte er erst als Reporter für die Kindernachrichten «logo!» zum ZDF . Seit 2008 ist er als Moderator und Reporter für «PUR+» unterwegs. Er war kurz danach auch Wissensreporter für die ZDF-Frühlings-/Herbstshows. Nach Ausflügen in den "außendienst" des «auslandsjournals» moderierte er für 3sat das Kulturformat «Theater – ein Fest» sowie die Designsendung «Raumwelten». Seit August 2020 ist er außerdem einer der Reporter des «WISO»-Youtube-Kanals und des «Terra X plus»-YouTube-Kanals.„Teil des «NANO»-Teams zu werden, freut und ehrt mich gleichermaßen. Die Sendung ist eine Institution im deutschsprachigen Fernsehen. Mit starker und fundierter Wissenschaftsvermittlung ist «NANO» gerade in Zeiten, in denen Fakten und darauf basierende Wahrheiten immer öfter infrage gestellt werden, wichtiger denn je. Ein verlässlicher Fels im überwältigenden Inforauschen, dem wir alle mittlerweile täglich ausgesetzt sind", so Eric Mayer über seine neue Aufgabe.