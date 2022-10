Netflix will keine Prognosen mehr wagen

Wirtschaft

Bei der nächsten Finanzzahlen-Konferenz wird es keine Abonnenten-Vorhersagen mehr geben.

Netflix wird in den kommenden Geschäftsberichten keine Abonnentenprognosen mehr veröffentlichen – eine Kennzahl, die von den Anlegern sehr genau verfolgt wird –, da das Unternehmen seine finanzielle Leistung stärker in den Vordergrund stellen möchte. Ab dem Ergebnisbericht für das vierte Quartal 2022 im Januar 2023 wird Netflix keine Prognosen mehr für das nächste Quartal (Q1 2023) abgeben. Das Unternehmen wird weiterhin Vorhersagen für den Umsatz, das Betriebsergebnis, die operative Marge, den Nettogewinn, den Gewinn pro Aktie und die voll verwässerten ausstehenden Aktien für das folgende Quartal vorlegen, aber nicht für die bezahlten Mitgliedschaften."Wie bereits in früheren Briefen besprochen, konzentrieren wir uns zunehmend auf den Umsatz als unsere primäre Top-Line-Kennzahl", so Netflix in seinem Aktionärsbrief für das dritte Quartal. "Dies wird bis ins Jahr 2023 hinein besonders wichtig werden, da wir neue Einnahmequellen wie Werbung und bezahltes Teilen entwickeln, bei denen die Mitgliedschaft nur eine Komponente unseres Umsatzwachstums ist."Netflix sagte, dass es weiterhin die Gesamtzahl der Streaming-Abonnenten sowie die regionalen Abonnentenzahlen in jedem Quartal als Teil seiner Gewinnmitteilung ausweisen wird. "Im Großen und Ganzen handelt es sich um eine ziemlich geringfügige Änderung", sagte Spencer Wang, VP, Investor Relations und Unternehmensentwicklung, in einem aufgezeichneten Interview zu den Ergebnissen des dritten Quartals des Unternehmens.