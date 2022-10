Harrison Ford: Zu alt für «Star Wars», aber bereit für Marvel

Kino-News

Der Altstar ist immer noch mit den Dreharbeiten eines neues «Indiana Jones»-Films beschäftigt.

Harrison Ford tritt in das Marvel Cinematic Universe ein. Der legendäre Schauspieler wird in der Rolle des Thaddeus "Thunderbolt" Ross den verstorbenen William Hurt invon 2024 mit Anthony Mackie in der Hauptrolle ersetzen.Der vierte «Captain America»-Film knüpft an die Ereignisse der Disney+-Serie «The Falcon and the Winter Soldier» aus dem Jahr 2021 an; der Hauptautor dieser Serie, Malcolm Spellman, hat das Drehbuch zusammen mit «FAWS»-Autor Dalan Musson geschrieben. Julius Onah («The Cloverfield Paradox») führt Regie.Obwohl dies Fords erster Film im MCU ist, ist es bei weitem nicht sein einziger Auftritt im Franchise: Der 80-jährige Schauspieler hat auch in den Filmen «Star Wars», «Indiana Jones» und «Jack Ryan» mitgespielt. Seine nächste Hauptrolle wird der fünfte «Indiana Jones»-Film sein, der im Juni 2023 in die Kinos kommen soll.