Primetime-Check

Wie viele Menschen verfolgten «Die ProSieben Politik-Show»? Konnte «Hochzeit auf den ersten Blick» in Sat.1 punkten?

ProSieben sendete am Montagabend die zweite Ausgabe derund bestätige die Werte der Vorwoche, wenngleich das Interesse des Gesamtpublikums von 0,57 auf 0,44 Millionen Zuschauer sank. Mit 0,29 Millionen Umworbenen holte der Unterföhringer Sender lediglich 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.riss danach keine Bäume aus und wurde nur von 0,35 Millionen geschaut. In der Zielgruppe verbesserte sich das Ergebnis auf 6,6 Prozent. Das Erste hielt mit der Dokusowie dem Talkdagegen und kam auf 2,86 und 2,57 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Beide Formate punkteten zweistellig auf dem Gesamtmarkt und fuhren 10,3 und 10,0 Prozent ein. Bei den Jüngeren überzeugte vor allem die Long-Covid-Doku mit 11,8 Prozent. Frank Plasbergs Talkrunde holte in dieser Zuschauergruppe 7,2 Prozent.markierte ab 22:15 Uhr 2,50 Millionen sowie Marktanteile von 13,0 und 10,3 Prozent.Die größte Reichweite des Abends generierte das ZDF mit dem zweiten-Teil, den 3,91 Millionen Zuschauer sahen. Mit 14,3 Prozent traf man den Senderschnitt. Beim jungen Publikum musste sich der Mainzer Sender aber mit nur 3,5 Prozent zufriedengeben.und zwei Folgensahen 3,21 sowie 1,63 und 1,43 Millionen Menschen. Die Einschaltquote auf dem Gesamtmarkt fiel und stieg von 13,2 auf 9,3 zurück auf 13,8 Prozent. Bei den Jüngeren standen 7,9, 3,8 und 5,8 Prozent zu Buche.Dem ZDF dich auf den Fersen war RTL mit, das auf 3,74 Millionen Zuschauer kam und so 14,0 Prozent Marktanteil verzeichnete. In der Zielgruppe sorgten 0,99 Millionen für starke 15,5 Prozent Marktanteil.undverbuchten ab 22:15 Uhr 2,20 und 1,71 Millionen Interessierte, in der Zielgruppe kam man jeweils auf 10,5 Prozent. Sat.1 undstagnierte bei 1,15 Millionen Zuschauern und 4,7 Prozent. Wie in der Vorwoche holte die Datingshow bei den Umworbenen 8,5 Prozent. Die Reichweite stieg marginal auf 0,51 Millionen.Grandios lief es für VOX und, die Gründershow verfolgten diesmal 1,68 Millionen Zuschauer. Das Staffelfinale sicherte sich 13,6 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten.ging mit 0,34 Millionen Zuschauern und lediglich 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen unter. Die Filmeundlockten 1,45 und 0,45 Millionen Zuschauer zu Kabel Eins, sodass sich der Privatsender über 5,2 und 4,7 Prozent in der Zielgruppe freuen durfte.