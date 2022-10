Zweiter «Süßer Rausch»-Teil fällt unter die vier Millionen

Quotennews

Vor allem beim jungen Publikum kam das ZDF am Montagabend nie wirklich in Fahrt. Lichtblick des Abends: Die Krimiserie «Vigil», die ihr Publikum zu später Stunde halten konnte.

Am Sonntagabend verfolgten 4,11 Millionen Zuschauer ab drei Jahren den ersten Part des ZDF-Zweiteilers. Am Montag brachte der Mainzer Sender das Werk von Sabine Derflinger zu Ende. „Das Erbe“ lockte um 20:15 Uhr 3,91 Millionen Zuschauer ins Zweite Deutsche Fernsehen, was einem Marktanteil von leicht verbesserten 14,3 Prozent entsprach. Am Sonntag lag dieser Wert bei 14,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen stieg die Reichweite von 0,20 auf 0,23 Millionen. Der Marktanteil lag erneut im roten Bereich bei 3,5 Prozent. Am Vortag waren gegen «Tatort» und Co. nur 2,8 Prozent drin.Im Anschluss an das, das 3,21 Millionen sahen, sendete das ZDF zwei Folgen der Krimi-Serie. Der Marktanteil sank zunächst von 13,2 Prozent während der Nachrichten auf 9,3 Prozent. Ab 23:16 Uhr verbesserte sich das Ergebnis auf 13,8 Prozent. Die Reichweiten beliefen sich auf 1,63 und 1,43 Millionen. Auch bei den jungen Zuschauern war eine Schwankung erkennbar. 0,16 und 0,14 Millionen sorgten für 3,8 und 5,8 Prozent.In der Nacht ab 0:25 Uhr gewährte die ‚Süddeutsche Zeitung‘ dem ZDF noch einen Blick hinter die Kulissen. Die Dokumentationverfolgten zu später Stunde aber nur 0,22 Millionen Zuschauer, was einem schwachen Marktanteil von 5,0 Prozent entsprach. Mit 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr das ZDF bis kurz vor 2:00 Uhr 5,3 Prozent in dieser Zuschauergruppe ein.