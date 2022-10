Packen wirs an!: RTL startet Nachhaltigkeits-Woche

TV-News

In der kommenden Woche beschäftigt sich die Kölner Sendergruppe mit dem Thema Energie. Zentraler Baustein wird GEO-Naturjournalist Dirk Steffens sein.

RTL Deutschland wird auch in diesem Jahr wieder eine Nachhaltigkeitswoche starten und hat deren Starttermin nun bekannt gegeben. Unter dem gewohnten Claim „Packen wir’s an“ steht zwischen dem 24. und 30. Oktober der Fokus auf dem Thema Energie und das Zusammenspiel dieser Ressource mit den Menschen und dem Planeten, wie das Unternehmen wissen ließ. Mit Blick auf Inflation, Energiekrise und den bevorstehenden Winter möchte RTL Deutschland den Zuschauern, Lesern und Hörern mit Informationen, Unterhaltung und konkreten Alltags-Tipps crossmedial auf allen Plattformen beratend zur Seite stehen.Als Testimonial dient GEO-Naturjournalist Dirk Steffens, der auch zentraler Baustein der am heutigen Montag gestarteten Marketingkampagne unter dem Motto „Packen wir’s an – Wir sind Teil der Energie!“ ist. Steffens wird im Rahmen der Themenwoche erstmalig imvon RTL, GEO und KLIMA° vor acht (27. und 29. Oktober, jeweils um 19:04 Uhr bei RTL) Sachverhalte aus dem Bereich Klima verständlich für das Publikum einordnen. Direkt am Montag, 24. Oktober, spricht Dirk Steffens zudem in einer neuen Ausgabe der(20:13 Uhr) über das Thema Artensterben. Am gleichen Abend tritt er zudem in einem(0:25 Uhr) auf, um mit RTL-Moderator und Nachhaltigkeitsexperte Maik Meuser unter anderem die Frage, wie man die Menschen in der akuten Energiekrise für Arten- und Klimaschutz interessieren kann, zu besprechen. Beim Kinder- und Familiensender Toggo Radio erzählt Dirk Steffens, was der Frühstückssaft mit Energiesparen zu tun hat.Abseits der prominent platzierten Auftritte Steffens widmen sich die Woche über auch die Nachrichten- und Magazinsendungen von RTL dem Thema. So startet RTL-Moderator Maik Meuser in einer Wochenserie im Rahmen der-Sendungen bei RTL eine „Energie-Challenge“, bei der drei Haushalte aus einem kleinen nordrhein-westfälischen Ort möglichst viel Energie sparen sollen. In Zusammenarbeit mit Greenpeace entstand außerdem ein investigativer Beitrag zum Thema Müll-Tracking und illegale Plastikmüllentsorgung in der Türkei, der am Mittwoch, 26. Oktober, bei «Punkt 12» zu sehen sein wird. Die täglichen RTL-Serien greifen in der Woche ebenfalls Themen wie E-Mobilität, Fair Fashion, Rettung der Weltmeere («Alles was zählt»), Solar Paneele («Unter Uns») oder Mobilität/Lastenräder («Gute Zeiten, schlechte Zeiten») auf.Beim Nachrichtensender ntv widmen sich auch die Formatemit Tamara Bilic und Ron Perduss sowiemit Maik Meuser und Clara Pfeffer der Nachhaltigkeitswoche. Am Montag, 24. Oktober, zeigt ntv zudem die eigenproduzierte Doku(19:05 Uhr), am Freitag, 28. Oktober,(19:05 Uhr) sowie am Sonntag, 30. Oktober, ab 14:00 Uhr vier Dokus zu den Themen Wald, Energiewende und Wasserstoff. VOX zeigt am Mittwoch, 26. Oktober, um 22:15 Uhrmit Robert Marc Lehmann, der sich mit Freund und Tierschützer Pete Bethune im Nationalpark Corcovado auf die Suche nach bedrohten und einmaligen Tierarten macht und für seine Reise einen Giftschlangenkurs absolviert. GEO Television begleitet die Woche am Montag, 24. Oktober, mit einem Themenabend. Dieser startet um 20:15 Uhr mit der Dokumentation. Anschließend läuft um 21:50 Uhr die Dokumentation. Auch bei Super RTL soll die Themenwoche aufgegriffen werden, Moderator Florian Ambrosius ordnet den Heiz-Trailer der großen Marketingkampagne verständlich für Kinder ein.„Der voranschreitende Klimawandel und die aktuelle Energiekrise bereiten jetzt im Herbst vielen unserer Zuschauer:innen, Leser:innen und Hörer:innen Sorgen. In unserer nunmehr vierten Nachhaltigkeitswoche möchten wir mit einer umfassenden Berichterstattung auf diese Sorgen eingehen, komplexe Sachverhalte vereinfachen und gleichzeitig konkrete Hilfestellungen bieten, wie jede:r durch kleine Dinge im Alltag die Zukunft nachhaltig gestalten kann. Denn nur gemeinsam können wir etwas verändern“, so Marie-Fee Taube, Director Sustainability und Deputy Head of Sustainability & DEI RTL Deutschland.