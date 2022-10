Das Pfeifen-Aus bringt «The Masked Singer» wieder mehr Zuschauer

Quotennews

Show Nummer drei bei ProSieben und «The Masked Singer» - Insgesamt weiter über 2 Millionen, in der Zielgruppe mehr als eine Million Zuschauer. Es läuft!

Dritter starker Abend bei ProSieben: Auch in Woche drei hältmit 2,19 Millionen Zuschauern die 2-Millionen-Marke, der gesamte Marktanteil von 8,9 Prozent zeichnet ebenfalls eine Steigerung zur Vorwoche ab. Gleichermaßen kann sich die Zielgruppe über Zulauf freuen, mit 1,07 Millionen Umworbenen ist das Gesangs-Format, nach der «Tagesschau» um 20 Uhr, das reichweitenstärkste Format in dieser Altersspanne. Der exzellente Auftritt wird hier von schlichtweg starken 20,2 Prozent am entsprechenden Markt untermauert. Demnach gibt es Samstagabend in Unterföhring rein gar nichts zu meckern.Der Blick auf die Show: In Show drei saßen auf den Jury-Stühlen wie gewohnt Ruth Moschner und neben der dauerhaften Moderatorin der Sendung, nahmen Ross Antony und Yvonne Catterfeld Platz. Das Kostüm "No Name" wurde auf Rosty getauft und Tom Beck schenkte dem Abend als Fauli einen Gastauftritt. Die Performances: Goldi, Maulwurf und Black Mamba im Trio, Duette von Werwolf mit Rosty und Zahnfee mit Pfeife. Am Ende traf es dann auch die Pfeife, nach Brokkoli (Katja Burkard) und Waltraut das Walross (Jutte Speidel) lüftete sich das Geheimnis um die Trillerpfeife. Es kam Thomas Hayo zum Vorschein. Moschner hatte den ehemaligen «GMNT»-Juror bereits in Verdacht, Antony setzte auf Jimi Blue Ochsenknecht und Catterfeld erwartete Sami Khedira. Online voteten die Zuschauer ebenfalls für Ochsenknecht hinter der Pfeife, falsch getippt.Im Vorlauf der Abendshow konnte sich bereits «The Masked Singer - Vorklappe» steigern. Von zuletzt 0,88 Millionen Zuschauern kamen gestern 1,12 Millionen zustande, der Marktanteil stieg von 3,4 auf 4,3 Prozent. Die Zielgruppe steigerte sich von 0,54 auf 0,66 Millionen und damit von 9,3 auf 12,3 Prozent.ab 23:30 Uhr hielt noch 1,26 Millionen Zuschauer in Unterföhring, der Marktanteil bliebt stabil bei 8,3 Prozent, während sich die Zielgruppe auf 0,48 Millionen Werberelevante und 13,7 Prozent Marktanteil reduzierte.