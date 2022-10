«Klein gegen Groß»-Pflaume-Jubiläum unter 5 Millionen

Quotennews

Jubiläen sollten am gestrigen Samstag einfach nicht wirklich laufen.

Während sich RTL mit «35 Jahre Dirty Dancing» die Finger an einem Jubiläum verbrannte, stand im Ersten die 50., von Kai Pflaume moderierte,-Show an. Und wenn auch hier der Gesamteindruck deutlich besser liegt, voll überzeugen konnte der Abend nicht, doch der Reihe nach. Die abendfüllende Show hatte keine kleinen Fußstapfen zu erfüllen, bisher lagen alle drei Ausgaben in 2022 bei über 5 Millionen Zuschauern, bei den 14- bis 49-Jährigen gelang es einer Ausstrahlung, mehr als eine Million Zuschauer zu erreichen.Während Kai Pflaume zu 50. Mal die Moderation der Show übernahm, folgten jedoch lediglich 4,85 Millionen Zuschauer, sodass sich das Erste von der 5-Millionen-Marke verabschieden musste. Bei 19,9 Prozent am TV-Markt zweifelsfrei dennoch ein erfolgreicher Abend im Gesamten. Die jüngeren Zuschauer prägten das schwächelnde Bild weiter, mit 0,73 Millionen Jüngeren ergab sich die schlechteste Reichweite seit 2019, damals schauten am 31. August 0,71 Millionen zu. Abermals überzeuge hier jedoch der Marktanteil von 13,9 Prozent. Das Pflaume-Jubiläum lief demnach an sich gut, jedoch schlichtweg schlechter als die bisherigen Ausgaben in diesem Jahr.Da überrascht es auch nicht, dass das Primetime-Angebot im Zweiten einen deutlichen Sieg feiern durfte.holte starke 6,07 Millionen Zuschauer, die beste Reichweite des gesamten Tages bei allen Sendern, ab. Untermauert von 22,7 Prozent am TV-Markt dürften die vergleichsweise dünnen 0,5 Millionen im Alter von 14 bis 49 Jahren nicht allzu sehr stören. Hier ergaben sich 8,8 Prozent am entsprechenden Markt. Halten konnte das ZDF den Vorsprung jedoch nicht, bereits ab 21:45 Uhr undfolgten lediglich noch 3,97 Millionen Zuschauer, dasum 22:45 Uhr fiel dann auf 2,63 Millionen Zuschauer.