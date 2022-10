VOD-Charts

Doch das größte Publikum fand einmal mehr den Weg nach Mittelerde.

Dass die Retro-Welle derzeit durch die deutsche TV-Landschaft schwappt, ist nicht neu. Der Nostalgie-Trend macht aber auch nicht vor dem Streamingmarkt halt, auf dem bekanntlich sämtliche Serien on Demand verfügbar sind – neu und alt. Immer wieder „verirren“ sich so längst abgesetzte Titel in die Top10. So verhält es sich in dieser Woche mit der Serie, die zwischen dem 7. und 13. Oktober 2,43 Millionen Mal abgerufen wurde und somit in den Wochencharts auf einem respektablen achten Platz landet.Damit reihen sich Lorelai und Rory Gilmore laut den Marktforschern von Goldmedia noch vor den beiden Netflix-Titelnundein, die jeweils auf 2,41 Millionen Aufrufe kamen. «Gilmore Girls» ist übrigens ebenfalls im Katalog von Netflix zu finden. Ohnehin dominiert Netflix einmal mehr das Feld, denn auch die weiteren Titel sind – bis auf eine Ausnahme – allesamt beim kalifornischen Streamer verfügbar. So auch, die Anwaltsserie landet mit 2,77 Millionen Klicks auf Rang sieben.In den Schlagzeilen steht auch weiterhin der True-Crime-Hit, der inzwischen weltweit 701,37 Millionen Streamingstunden zählt. In Deutschland wurde der Titel in dieser Woche 3,01 Millionen Mal abgerufen.darf sich derweil über Rang fünf und eine Bruttoreichweite von 3,65 Millionen freuen.genießt hingegen den Vorteil auf allen drei großen Streamingdiensten (Disney+, Prime Video und Netflix) streambar zu sein, weswegen die Zombieserie 3,72 Millionen Aufrufe verzeichnete.Damit musste sich «The Walking Dead» nur knapp dem Dauerbrennergeschlagen geben. Der Sitcom-Klassiker kam in der 41. Kalenderwoche auf 3,73 Millionen Zuschauer. Etwas mehr als eine Million Abrufe mehr verbuchte der Netflix-Erfolg, der damit ein deutliches Plus im Vergleich zur Vorwoche erzielen konnte. Diesmal standen 4,86 Millionen Klicks zu Buche. Die größte Reichweite der Woche geht derweil einmal mehr an Prime Video für die Event-Serie, die im Wochentakt veröffentlicht wird. Diesmal fanden 5,46 Millionen Menschen den Weg nach Mittelerde.