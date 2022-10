Netflix mit Werbung kostet 4,99 Euro

International

Im November soll bereits der Streamingdienst mit seinem neuen Angebot starten. Deutschland steht im Mittelfeld bei den Kosten.

Netflix‘wird in den USA am 3. November um 9 Uhr morgens starten und 6,99 US-Dollar pro Monat kosten, kündigte das Unternehmen an. Hierzulande startet das Angebot am selben Tag um 17:00 Uhr Ortszeit. Der günstigere, durch Werbung teilfinanzierte Tarif wird in zwölf Ländern verfügbar sein: Australien (4,52€), Brasilien (3,67€), Kanada (5,21€), Frankreich (5,99€), Deutschland (4,99€), Italien (5,49€), Japan (5,48€), Mexiko (5,07€), Südkorea (3,94€), Spanien (5,49€, Launch am 10. November), Großbritannien (5,78€) und den USA (7,15€). In Kanada und Mexiko wird er am 1. November eingeführt.Das Basis-Abo mit Werbung wird drei Dollar billiger sein als Netflix' Basic-Tarif (derzeit 9,99 Dollar/Monat in den USA), der die Möglichkeit bietet, auf jeweils einem Gerät zu streamen. Bisher unterstützte der Basic-Tarif keine HD-Auflösung, doch mit der Einführung der Anzeigenebene wird Netflix sowohl für das Basis-Abo mit Werbung als auch für den werbefreien Tarif eine Videoqualität von bis zu 720p HD bieten.Der werbefinanzierte Tarif wird nicht den gesamten Netflix-Inhaltskatalog umfassen, wie das Unternehmen zuvor bekannt gegeben hatte. Eine "begrenzte Anzahl von Filmen und Fernsehsendungen wird aufgrund von Lizenzbeschränkungen nicht verfügbar sein, und wir werden daran arbeiten, diese Zahl im Laufe der Zeit zu reduzieren", sagte Greg Peters, Chief Operating Officer von Netflix , gegenüber Reportern. Je nach Land werden etwa fünf bis zehn Prozent der Titel auf Netflix Basic With Ads nicht verfügbar sein, so Peters. Darüber hinaus werden Kunden mit dem Werbetarif nicht die Möglichkeit haben, Titel für die Offline-Ansicht herunterzuladen.