Jessica Parker Kennedy spielt bei «Percy Jackson» mit

US-Fernsehen

Für die neue Disney+-Serie wurden auch Adam Copeland und Suzanne Cryer unter Vertrag genommen.

Die Seriebei Disney+ hat drei neue Schauspieler zu ihrer Besetzung hinzugefügt. Adam Copeland, Suzanne Cryer und Jessica Parker Kennedy sind die jüngsten Neuzugänge im Cast der Serie, die auf den Percy-Jackson-Romanen von Rick Riordan basiert. Das Trio gesellt sich zu dem bereits angekündigten Serienhauptdarsteller Walker Scobell und den Serienmitgliedern Aryan Simhadri und Leah Sava Jeffries.Copeland wird in einer wiederkehrenden Gastrolle als Ares, dem Gott des Krieges, auftreten. Ares wird beschrieben als "gutaussehend auf eine böse Art und Weise und arrogant, obwohl er nicht immer das schärfste Werkzeug im Schuppen ist. Er liebt Konflikte und agiert als Agent des Chaos, wo immer er auftaucht.“Kennedy wird eine Gastrolle als Medusa, die berüchtigte Gorgone, übernehmen. Laut ihrer offiziellen Charakterbeschreibung ist Medusa "von den Göttern ungerecht behandelt und verbittert. Medusa lebt in Isolation, bis Reisende über ihren Laden stolpern. Für einige ist sie einladend, für andere eine Bedrohung".Cryer wird eine Gastrolle als Echidna, die Mutter der Monster, verkörpern. Die Figur soll "gefährlich, einschüchternd und auf seltsame Weise mütterlich" sein. Sie genießt ihre Aufgabe, Helden herauszufordern und wird Percys Glauben an die Götter auf die Probe stellen."