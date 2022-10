UFA Fiction macht «All You Need» in Frankreich verfügbar

International

Die ARD-Serie ist seit wenigen Tagen bei Canal+ vollumfänglich verfügbar.

Im linearen Fernsehen war die ARD-Serienie der große Erfolg, was nicht weiter schlimm ist, denn UFA Fiction produzierte die Reihe im Auftrag der ARD Mediathek. Dort war die Serie sehr gefragt, weswegen die Dramedy über eine Berliner Freundes-Clique schwuler Männer, die auf der Suche nach der großen Liebe, Freundschaft und Zusammenhalt sind, inzwischen zwei Staffeln umfasst und eine dritte Runde in der Mache ist. Nun feiert «All You Need» einen weiteren Meilenstein, denn nach der ersten Staffel ist nun auch die zweite im Ausland verfügbar.Der französische Streamingdienst Canal+ hat sich die Rechte gesichert und zeigt die sechs neuesten Folgen seit dem 11. Oktober. Im Juni feierte die erste Staffel, die fünf Episoden umfasst, ihre Premiere beim Streamingdienst. In den Hauptrollen spielen Benito Bause als Vince, Arash Marandi als Levo, Mads Hjulmand als Tom sowie Frédéric Brossier als Robbie und Christin Nichols als Sarina. In der zweiten Staffel stößt Tom Keune als Andreas sowie Ludwig Brix als Simon zum Cast dazu.«All You Need» ist eine Produktion der UFA Fiction, für die Nataly Kudiabor als Produzentin und Eike Adler als ausführender Produzent fungierten. Benjamin Gutsche schrieb die Drehbücher und übernahm die Regie.