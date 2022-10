Felixba  Der führende Technik-YouTuber im deutschsprachigen Raum

YouTuber

Ob Unboxings, Reviews oder Vergleiche – Felix Bahlinger ist immer auf dem neusten Stand, was die aktuellsten technischen Entwicklungen angeht und lässt seine Zuschauer an seinem Wissen teilhaben

Nicht wenige haben sich sicherlich schonmal einen Technik-Review auf YouTube angeschaut. Inzwischen gibt es zu jedem neuen Handy von Apple, Samsung und Co. zahlreiche Testberichte online zu finden. In dem Bereich gehört Felix Bahlinger mit seinen 761.000 Abonnenten ganz an die Spitze im deutschsprachigen Bereich. Neben Smartphones stellt er auch Tablets, Notebooks und weitere Gadgets vor und bewertet diese. Zudem versorgt er seine Community mit News aus der Technik-Welt und gibt seine Meinung zu aktuellen Geschehnissen ab.Felix Bahlinger ist in Böblingen, etwa 20 Kilometer südwestlich von Stuttgart, aufgewachsen. Schon seit seiner frühen Kindheit an interessierte er sich für Technik. Sein YouTube-Kanal „Felixba“ entstand bereits im Oktober 2009 im Alter von 14 Jahren. Zunächst filmte er seinen iPod und präsentierte verschiedene Anwendungen darauf. Neben dem Vorstellen verschiedener Spiele gab er seinen Zuschauern auch verschiedene Tipps und Tricks mit. Sein Kanal entstand also als Freizeitbeschäftigung und er betrieb ihn bis zu seinem Abitur nebenbei. Nach dem Schulabschluss wusste er nicht so recht, was er machen sollte und wollte ausprobieren, ob er YouTube zu seinem Beruf machen konnte. Die Videos wurden mit der Zeit immer professioneller und er nahm auch verschiedene Aufträge an und setzte so Filmprojekte für Firmen, wie etwa einen Festplatten-Hersteller um.Smartphones sind bei weitem nicht das einzige, womit sich die Reviews des Webvideoproduzenten beschäftigen. Er bewertet auch Tablets, Notebooks, Kameras, Drohnen, Lautsprecher, Kopfhörer oder Smartwatches und sogar Autos und ist somit immer auf dem neusten Stand der aktuellen technischen Entwicklungen. Neben Unboxings vergleicht er auch zahlreiche Produkte, Modelle oder Designs und lässt seine Zuschauer somit seine persönliche Meinung wissen. Ein Video, in welchem er iPhones mit günstigeren Imitaten vergleicht, erreichte beispielweise 3,5 Millionen Aufrufe. Das gefragteste Video auf dem Kanal zählt hingegen sogar 4,4 Millionen Aufrufe. In der zweistündigen Dokumentation nimmt er seine Zuschauer mit an den Nordkap und fährt dort sowohl mit dem Tesla Model 3 als auch einem Diesel-SUV. An einem der kältesten Orte Europas stellte er somit Elektroautos auf die Härteprobe. Die aufwendige Produktion kam bei seinen Zuschauern besonders gut an.Das ist zudem nicht das erste Mal, dass Bahlinger seine Abonnenten auch an seinen Reisen teilhaben lässt. Im Jahr 2011 gründete er seinen Zweitkanal, damals unter dem Namen „Rumpelkiste“. Technik spielt auch hier eine große Rolle, aber vor allem nahm er seine Zuschauer mit auf verschiedene Reisen und berichtete von seinen Abenteuern. So ging es nach England, Indien, Taiwan, Tschechien, Italien oder in die Vereinigten Staaten. Inzwischen heißt der Kanal „Die KREW“ und Bahlinger betreibt ihn gemeinsam mit seinem YouTube-Kollegen Julian Völzke. Dieser hat ebenfalls einen Technik-Kanal auf YouTube mit dem Namen „OwnGalaxy“. Im Jahr 2017 zogen die beiden in ein gemeinsames Studio zur Produktion ihrer Videos. Gemeinsam betreiben sie den wöchentlichen Podcast „KrewCast“, welcher inzwischen schon aus mehr als 180 Episoden besteht und sich rund um die Themen Technik, YouTube und Abenteuer dreht.