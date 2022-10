RTLZWEI setzt erneut auf «X-Factor»-Marathon

TV-News

Am Tag vor Halloween strahlt der Privatsender zudem zwei neue Folgen aus.

Wie im vergangenen Jahr setzt RTLZWEI auch in diesem Jahr wieder auf zahlreiche Ausgaben von, um kurz vor dem Halloween-Tag für schauderhafte Stimmung zu sorgen. Da Halloween in diesem Jahr auf einen Montag fällt, strahlt RTLZWEI am Sonntag, 30. Oktober, insgesamt 16 Episoden der Mystery-Reihe mit Jonathan Frakes aus. Der Marathon beginnt bereits um 6:05 Uhr mit der ersten einstündigen Folge, währen in der 7:00- und 8:00-Uhr-Stunde Dauerwerbesendungen gesendet werden. Ab 9:00 Uhr steht dann bis 0:15 Uhr ausschließlich «X-Factor» im Programmplan.Das Highlight des Tages bilden die beiden Episoden ab 20:15 Uhr, die in diesem Herbst in Los Angeles neu produziert wurden und bei RTLZWEI ihre Premiere feiern. In den neuen Folgen geht es unter anderem um den kopflosen Reiter El Muerto. Schon in den Anfangsjahren der blutrünstigen Legende machten sich dutzende Nachahmer die Furcht vor dem ruchlosen Mörder zunutze. In den weiten Wäldern der USA verschwinden zudem immer wieder Menschen – teilweise aus unerklärlichen Gründen. Doch was, wenn das Wiederkommen dieser Personen ihren Angehörigen mehr Angst macht als ihr Verschwinden? Insgesamt zehn neue Geschichten erwartet das Publikum.Gedreht wurden die Folgen in und um Los Angeles mit US-amerikanischen Darstellern. Als Showrunner fungierte Holger Frick von Superama Film, Executive Producer der neuen Staffel sind Quirin Berg, Max Wiedemann von Wiedemann & Berg TV, sowie Benjamin Munz und Gerhard Putz für RTLZWEI . Die neuen Episoden stehen nach der Ausstrahlung 30 Tage lang beim Streamingdienst RTL+ kostenlos auf Abruf zur Verfügung, sodass Halloween-Fans sie am Tag des Gruselns die Geschichten erneut sehen können.