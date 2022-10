Rundschau

In dieser Woche steht auch die Spotify-Serie «The Playlist» und das neue Apple TV+-Projekt «Shantaram» im Mittelpunkt.

«Shantaram» (seit 14. September bei AppleTV+)

«Halloween Ends» (seit 13. September im Kino)

«The Playlist» (seit 13. September bei Netflix)

«The Woman King» (seit 6. Oktober im Kino)

«Werewolf at Night» (seit 7. Oktober bei Disney+)

Die Serie handelt von einem Mann auf der Flucht, Lin Ford (Charlie Hunnam), der im pulsierenden und chaotischen Bombay der 1980er Jahre untertaucht. Allein in einer fremden Stadt versucht er, seinen alten Problemen aus dem Weg zu gehen und lernt, mit sich ins Reine zu kommen. Doch als er sich in die rätselhafte und faszinierende Karla verliebt, muss er sich zwischen Freiheit und Liebe entscheiden – und den damit verbundenen Komplikationen.Vier Jahre sind seit den blutigen Ereignissen von «Halloween Kills» vergangen. Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) lebt inzwischen mit ihrer Enkelin Allyson (Andi Matichak) zusammen und schreibt ihre Memoiren. Der psychopathische Serienmörder Michael Myers wurde seitdem nie wieder gesehen. Für Laurie Grund genug, sich endlich von dem Schrecken loszusagen, der ihre Realität jahrzehntelang verfolgt und bestimmt hat, Angst und Wut den Rücken zu kehren und ihr Leben zu genießen. Doch als der junge Babysitter Corey Cunningham (Rohan Campbell, Hardy Boys, Virgin River) beschuldigt wird, einen kleinen Jungen ermordet zu haben, entfacht das eine Welle der Gewalt und des Terrors, die Laurie zwingt, sich noch einmal dem ultimativen Bösen zu stellen – und es endgültig auszulöschen!Ein aufstrebender Unternehmer, Daniel Ek, entdeckte eine Chance im Kampf zwischen den Schwergewichten der Musikindustrie und der Musikpiraterie. Ek sah eine Lösung, die es in der turbulenten Musikindustrie noch nie gegeben hatte. Zusammen mit seinem Geschäftspartner Martin Lorentzon beschloss er, einen kostenlosen und legalisierten Musik-Streaming-Dienst aufzubauen. Er ahnte nicht, dass dieser Dienst die globale Musikindustrie "revolutionieren" würde und mit seiner Gründung unvorhergesehene Herausforderungen zu bewältigen hatte.Die Agojie, eine rein weibliche Einheit von Kriegerinnen, verteidigten das afrikanische Königreich von Dahomey im 19. Jahrhundert mit ihren bemerkenswerten Kampfkünsten und einer Heftigkeit, die die Welt so bisher nicht erlebt hatte. Von wahren Ereignissen inspiriert, erzählt «The Woman King» von der emotionalen und epischen Reise der Generalin Nanisca (Viola Davis), die eine nachfolgende Generation von Kriegerinnen rekrutiert und auf den Kampf gegen einen Feind vorbereitet, der ihre Lebensweise zu zerstören droht. Denn für manche Dinge lohnt es sich zu kämpfen!In einer düsteren Nacht tritt eine geheime Gruppe von Monsterjägern aus den Schatten hervor und versammelt sich nach dem Tod ihres Anführers im unheimlichen Blutsteintempel. In einer seltsamen und makabren Gedenkfeier für den verstorbenen Anführer, treten die Teilnehmer in einen mysteriösen und tödlichen Wettstreit um ein mächtiges Relikt. Eine Jagd, in der sie sich schließlich von Angesicht zu Angesicht mit einem gefährlichen Monster wiederfinden werden.