Hulu bestellt «Interior Chinatown»

US-Fernsehen

Die neue Serie wird von Regisseur Taika Waititi umgesetzt.

Hulu hat zehn Episoden der Seriebestellt, ein Drama, das auf dem preisgekrönten gleichnamigen Buch von Charles Yu basiert. Jimmy O. Yang wird in der Serie die Rolle des Willis Wu spielen, der als "eine Hintergrundfigur beschrieben wird, die in einer Polizeiserie namens 'Black & White' festsitzt und keine Ahnung von seinem Status als Hauptdarsteller hat. Als er versehentlich Zeuge eines Verbrechens wird, beginnt Willis, ein kriminelles Netz in Chinatown zu entwirren, wobei er gewisse Familiengeheimnisse aufdeckt und erfährt, wie es ist, im Rampenlicht zu stehen."Rideback, Participant und Dive werden die Serie, die aus dem Hause 20th Television stammt, produzieren. Yu wird auch als Showrunner und ausführender Produzent neben Dan Lin, Lindsey Liberatore und Elsie Choi für Rideback tätig sein. Taika Waititi wird beim Pilotfilm Regie führen und als ausführender Produzent zusammen mit Jeff Skoll von Participant, Miura Kite und Garrett Basch von Dive fungieren.«Interior Chinatown» ist Hulus jüngste Buch-Adaption, zu denen auch die kürzlichen Serienbestellungen für «Tiny Beautiful Things», «The Other Black Girl» und «Black Cake» gehören. Hauptdarsteller Yang kennt man aus dem Spielfilm «Crazy Rich Asians»