Amazon bestellt «Citadel»-Spin-off

Matilda De Angelis spielt die Hauptrolle in der kommenden Spionage-Serie.

Prime Video gab bekannt, dass die Produktion der italienischen Folge des «Citadel»-Universums, der bahnbrechenden Global-Event-Serie von Prime Video und AGBO der Russo-Brüder, in Italien begonnen hat. Prime Video bestätigte außerdem die Hauptdarstellerin Matilda De Angelis («The Undoing») als Hauptdarstellerin in der noch unbetitelten italienischen Originalserie neben den Darstellern Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Thekla Reuten, Julia Piaton, Filippo Nigro und Bernhard Schütz.Diese in Italien produzierte Originalserie wird von Arnaldo Catinari («Suburra: Blood on Rome») inszeniert und von Alessandro Fabbri, der auch der Hauptautor ist, Ilaria Bernardini, Laura Colella, Gianluca Bernardini und Giordana Mari geschrieben. Gina Gardini («Gomorrah», «Suburra: Blood on Rome», «ZeroZeroZero») ist die Showrunnerin der Serie und fungiert zusammen mit Riccardo Tozzi, Marco Chimenz und Giovanni Stabilini als ausführende Produzentin für Cattleya – Teil von ITV Studios. Emanuele Savoini fungiert als CoExecutive Producer.„Wir freuen uns sehr, dass die Produktion des italienischen Teils des bahnbrechenden «Citadel»-Universums in Italien begonnen hat", sagte James Farrell, VP International, Amazon Studios. "Wir sind auch stolz darauf, Matilda De Angelis und die gesamte Besetzung dieses erstaunlichen Projekts bei Prime Video willkommen zu heißen. Die Zusammenarbeit mit diesem Cast und der AGBO der Russo-Brüder ist wirklich aufregend."