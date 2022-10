Timothy Dalton spielt im «Yellowstone»-Prequel «1923» mit

US-Fernsehen

Dalton ist vor allem als vierter James-Bond-Darsteller bekannt, der 1987 und 1989 den Agenten mimte.

Timothy Dalton wurde für die Rolle inverpflichtet, der Prequel-Serie zu «Yellowstone», die bei Paramount+ erscheinen wird. Er wird Donald Whitfield spielen, einen mächtigen, selbstbewussten Mann, der nach Reichtum und dem Mangel an Empathie stinkt, den es braucht, um ihn zu erlangen. Er ist einschüchternd und ruchlos und daran gewöhnt, zu bekommen, was er will.«1923» führt eine neue Generation der Familie Dutton ein und erforscht das frühe zwanzigste Jahrhundert, in dem Pandemien, eine historische Dürre, das Ende der Prohibition und die Große Depression den Bergwesten und die Duttons, die ihn ihr Zuhause nennen, plagen.Dalton gehört zu den bereits angekündigten Darstellern Harrison Ford, Helen Mirren, Brandon Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Julia Schlaepfer und Jerome Flynn. Die Produktion der Serie, die im Dezember auf Paramount+ Premiere haben wird, findet derzeit in Montana statt.