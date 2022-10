«Der Hundeprofi» bleibt Millionen-Garant

Quotennews

Mit «Der Hundeprofi - Rütters Team» hat VOX einen Garanten für gute Zahlen am Samstagvorabend gefunden.

2020 lief die erste Folge vonvor 1,52 Millionen Zuschauern am Samstag um 19 Uhr - bis heute landeten lediglich drei Ausstrahlungen unter der 1-Million-Marke. Schlichtweg ist das Format für VOX ein konstanter Erfolg. Dabei startete das TV-Jahr für Martin Rütter bei VOX nicht glorreich, zwei der erwähnten drei "unter-1-Million-Ausstrahlungen" ereigneten sich im aktuellen Kalenderjahr. Am 27. August schalteten zum Jahres-Auftakt nur 0,81 Millionen ein, am 03. September waren es dann 0,82 Millionen. Doch ließ sich davon bei der roten Kugel niemand entmutigen und das zurecht.Seit Woche drei hält das Format konstant mehr als eine Million Zuschauer, mit steigender Tendenz. Über 1,1, 1,11, 1,14 und 1,09 Millionen Zuschauer schauten die letzten beiden Episoden (08. Oktober/gestern) jeweils 1,23 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil lag damit in der Vorwoche wie auch gestern bei 5,6 Prozent. Gleichermaßen wichtig für Privat-Sender ist die Leistung der Zielgruppe. Hier lag mit 0,3 Millionen Umworbenen und einem Anteil von 6,7 Prozent ebenfalls alles im grünen Bereich.Das konstant gute Gesamtbild wird davon verstärkt, dass Rütter und sein Team mit diesen Zahlen das beste Format für VOX über den gesamten Tag lieferte. Platz zwei markierte mitebenfalls ein Tier-Format, hier schauten ab 18 Uhr 0,76 Millionen Menschen zu, in der Zielgruppe folgten 0,21 Millionen. Die Marktanteile des Rütter-Vorlaufs lagen bei gesamten 4,6 und jungen 6,5 Prozent.