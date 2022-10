«Your Honor»: Mark Margolis macht mit

US-Fernsehen

Auch Mark O’Brien konnte als Darsteller für die zweite Staffel gewonnen werden.

Mark Margolis und Mark O'Brien wurden für die zweite Staffel von Showtimesin wiederkehrenden Rollen besetzt. Margolis wird Carmine Conti spielen, einen gefürchteten Mafioso, der der Vater von Gina Baxter (Hope Davis) ist. Nachdem er sich nach Italien zurückgezogen hat, kehrt Carmine zurück, um Ordnung in die zerrüttete Familie Baxter zu bringen.O'Brien wird Pater Jay verkörpern, den Priester der Baxter-Familie, der ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. In der offiziellen Charakterbeschreibung heißt es: "Father Jay ist ein römisch-katholischer Priester, der sehr gut mit Skeptikern reden kann."Die Schauspieler gesellen sich zu Bryan Cranston, Davis und Isiah Whitlock Jr. sowie zu Lilli Kay, Keith Machekanyanga, Andrene Ward-Hammond, Jimi Stanton und Benjamin Flores Jr., die für die zweite Staffel zu Stammgästen ernannt wurden. Rosie Perez wird neben Emmy-Gewinnerin Margo Martindale und Amy Landecker eine Gastrolle in der kommenden Folge übernehmen.