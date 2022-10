FOX verlängert «Grimsburg»

US-Fernsehen

Die Animationsserie mit Jon Hamm bekommt eine zweite Staffel.

Fox hat der von Jon Hamm geführten Animationskomödieeine vorzeitige Verlängerung für Staffel zwei gegeben, noch bevor die Serie überhaupt Premiere hatte. Die Ankündigung wurde von Michael Thorn, Präsident der Unterhaltungssparte von Fox Entertainment, während eines MIPCOM-Panels gemacht, das von Cynthia Littleton, Co-Chefredakteurin des US-Branchendienstes ‚Variety‘, moderiert wurde."Grimsburg' ist ein weiteres klares Beispiel für unser starkes Engagement und unseren intensiven Fokus auf die Einhaltung der hohen Standards, die jede Serie erfüllen muss, um unter dem Label Animation Domination zu laufen", sagte Thorn. "Natürlich ist das Talent und die Starpower von Jon Hamm ein großartiger Startpunkt. Ebenso wichtig ist, dass alles, was wir mit «Grimsburg» sehen – von den ersten Skripten und der Showbibel bis hin zu den Animatics und vorläufigen Schnitten – uns glauben lässt, dass wir einen Gewinner in Händen halten, der unsere Animationsmarke wunderbar ergänzt.Für «Grimsburg» gibt es noch keinen Premierentermin, aber die Serie wird voraussichtlich im Jahr 2023 starten. Im Mittelpunkt steht Marvin Flute (Hamm), der als "vielleicht größter Detektiv aller Zeiten" beschrieben wird, "der einen kannibalischen Clown fängt und einen modernen Schrank aus der Mitte des Jahrhunderts richtig identifiziert". Aber es gibt ein Geheimnis, das er noch nicht lösen kann – sich selbst. Um das zu erreichen, muss er nach Grimsburg zurückkehren, einer Stadt, in der jeder ein Geheimnis oder drei hat, und sich in den Augen seiner Stars, seiner wilden Ex-Frau und seines liebenswert labilen Sohnes rehabilitieren."