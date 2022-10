«Dittsche vor Acht»: Olli Dittrich kehrt in seiner Paraderolle am Vorabend zurück

TV-News

Anfang November darf «Dittsche» viermal in Kurz-Clips über das Leben philosophieren.

Zuletzt liefen neue Folgen von Olli Dittrich in seiner Paraderolle als Tresen-Philosophim Frühjahr 2021 im WDR Fernsehen, seither ist die Fortsetzung der beliebten Comedy-Marke ungeklärt. Nun hat aber die ARD zumindest vorübergehend neue Folgen des Bademantelträgers angekündigt, die im Rahmen der Themenwoche „WIR gesucht! Was hält uns zusammen?“ am Vorabend ausgestrahlt werden.Vom 7. bis 10. November führt Das Erste kurz vor derein. Dittrich wird mit seinem Counterpart Ingo (Jon Flemming Olsen) in kurzen dreiminütigen Clips erkenntnisreich Alltagserlebnisse und Begegnungen reflektieren.«Dittsche» philosophiert über „das WIR im Leben, über positive Streitkultur, frische Luft und Energiesparen, Instagram, falsche & richtige Vorbilder oder Nachbarschaftshilfe und Nächstenliebe“, wie es in der Ankündigung der ARD heißt. Dabei wird er in der Erkenntnis nie oberlehrerhaft, sondern alltagstauglich und stets mit dem Herz am rechten Fleck. Das TV-Impro-Kammerspiel wird von beckground tv Hamburg produziert.