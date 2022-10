Amazon Frankreich schließt zahlreihe Verträge ab

International

Unter anderem hat Prime Video mit Warner Bros. Discovery und Sony Pictures neue Kontrakte unterschrieben.

Amazon Prime Video hat zwei Verträge mit Warner Bros. Discovery und Sony abgeschlossen, um sein Programm in Frankreich mit Premium-Titeln zu verstärken. Die Vereinbarung mit Warner Bros. Discovery gibt Prime Video die Erstausstrahlungsrechte an exklusiven TV-Serien von Warner Bros. Discovery in Frankreich, darunter, die ersten beiden Staffeln von, die Miniserievon Ava DuVernay und der ersten-Staffel.Ebenfalls Teil des Pakts sind TV-Titel aus dem Bibliotheksbereich auf nicht-exklusiver Basis. Dazu gehören «Legacies» (Staffeln 1 bis 3), «Pretty Little Liars», «Fringe», «One Tree Hill», «The Originals» und «Shameless».Amazon Prime Video hat außerdem in Frankreich eine Vereinbarung mit Sony Pictures über Zweitverwertungsrechte für Kinofilme geschlossen. Prime Video wird 17 Monate nach dem Kinostart Zugang zu den Top-Titeln von Sony Pictures haben, und zwar im Anschluss an das erste Abo-Fenster, in Übereinstimmung mit den strengen französischen Regeln für das Windowing.