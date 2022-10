«VOX inside» tut sich weiter schwer, während RTLZWEI abräumt

Quotennews

Die Reportagereihe bei VOX findet weiterhin nicht auf ein gutes Niveau. RTLZWEI punktete hingegen mit der letzten Folge von «Narumol & Josef».



Die neue Reportagereihe von VOX stand gestern unter dem Mottound beschäftigte sich mit dem Mangel an günstigen Wohnungen, vor allem für Singles. Die Reporter Wiebke Wittneben und Rainer Jilg unterzogen sich einem Selbstversuch und brachten so miese Praktiken ans Licht, die von überteuerten Bruchbuden bis hin zu Sexangeboten reichten. Nach einem sehr schwachen Start Anfang Oktober lief es vergangenen Woche mit 0,59 Millionen Zuschauern und mageren 2,3 Prozent Marktanteil zumindest etwas besser. Die 0,34 Millionen Umworbenen sicherten sich passable 5,6 Prozent.Dieses Niveau konnte der Sender am gestrigen Abend nicht ganz halten. Mit den 0,57 Millionen Fernsehenden ging es leicht abwärts auf ernüchternde 2,2 Prozent. Auch die 0,27 Millionen Jüngeren verloren wieder deutlich und mussten sich so mit mäßigen 4,2 Prozent Marktanteil zufriedengeben. Auch sonst stand der Abend unter keinem guten Stern. Mit der Dokustürzten die verbleibenden 0,19 Millionen Interessenten weiter auf miserable 1,0 Prozent ab. Bei den 0,11 Millionen Werberelevanten wurden schwache 2,4 Prozent Marktanteil eingefahren.RTLZWEI zeigte das Staffelfinale von. Endlich war der große Tag gekommen und das Paar feierte ihre Hochzeit nach thailändischer Tradition auf ihrem Hof in Bayern. Von zuletzt 0,95 Millionen Zuschauern steigerte man sich nun auf den Bestwert von 1,18 Millionen Neugierigen. Das große Interesse wurde mit einem herausragenden Marktanteil von 4,4 Prozent belohnt. Auch die Zielgruppe war mit 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen gut vertreten und sicherte sich passable 3,8 Prozent Marktanteil.