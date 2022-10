«Willkommen bei den Reimanns» steigert sich

Quotennews

Seit Ende September ist Konny Reiman und «Willkommen bei den Reimanns» zurück im Kabel Eins-Programm. Zwei von drei Shows liefen vor über 1 Million Zuschauern - und gestern?

Es gibt wohl kaum eine vergleichbare TV-Reality-Geschichte wie die, um Konny Reimann. Jahre, nachdem Reimann 2004 mit seiner Frau Manuela nach Texas ausgewandert war, als noch RTL mitfilmte, istbei Kabel Eins ein schlichtweg großer Erfolg. Die Folgen zu Beginn des Jahres holten in vier von fünf Ausstrahlungen mehr als eine Million Zuschauer an Sonntagen ab, die bis zuletzt drei ausgestrahlten Folgen seit Ende September knackten die Million-Marke zweimal.Am gestrigen Sonntag war es dann wieder so weit. Manu Reimmann fliegt nach Portland, um ein neues Enkelkind zu begrüßen - Konny kauft fünf Meter hohe Palmen auf Hawaii. Ein ganz normaler Plot, für eine Folge rund um die «Reimanns». Hauptaugenmerk der Staffel liegt noch immer auf dem Pool-Projekt der Auswanderer-Familie. Den Zuschauern scheint es zu gefallen, denn mit 1,26 Millionen Zuschauern konnte nicht nur mehr als eine Million erreicht werden, es wurde sich auch noch gehörig gesteigert. Der Marktanteil zeigte ebenfalls deutlich verbesserte 4,5 Prozent an.Trotz bald 20 Jahren im TV - «Willkommen bei den Reimanns» kommt auch bei den 14- bis 49-Jährigen gut an. Mit einer Reichweite von 0,44 Millionen Umworbenen und einem Marktanteil von 6,4 Prozent hat sich das Format sicherlich nicht zu verstecken.