«Narumol & Josef» punkten beim Gesamtpublikum

Quotennews

Eine Schnapsidee war das neue Format «Mieten Kaufen Live», das von einem Internetanbieter gesponsert wird.

Was hat RTLZWEI wohl geritten, dass man ein solches Format wieins Fernsehprogramm aufnimmt. Die Einschaltquoten sind unterirdisch, da kann auch Call-In-Moderator Thomas Schürrmann nicht helfen. Bei diesem Format steht Verkaufsfernsehen im Vordergrund und kein Storytelling. Vielleicht lässt sich dies der Sender gut bezahlen, immerhin sponsert ImmoScout24 den Spaß. Nur 0,11 Millionen Zuschauer waren am Mittwoch dabei, mit 0,04 Millionen Werberelevanten fuhr man gruselige 1,5 Prozent ein.Weitaus interessanter war die dritte Ausgabe von. Wie das Ehepaar auf Papa Somphotnopparat traf, wollten 0,95 Millionen Zuschauer nicht verpassen. Der Gesamtmarktanteil belief sich auf fabelhafte 3,7 Prozent. Die Doku-Soap, die das ältere Publikum anspricht, hatte nur 0,20 Millionen junge Zuschauer. Deshalb ließ auch der Marktanteil von 3,2 Prozent zu wünschen übrig.„Geheime Vorbereitung für den Heiratsantrag“ hieß die aktuelle Folge von, in der Tim in der Türkei seiner Lavinia einen Antrag machen wollte. Ob sie ‚ja‘ sagte, verfolgten 0,93 Millionen Zuschauer und brachte 3,9 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 0,23 Millionen und 4,0 Prozent ein.behandelte das Thema Babyschreie. Die einstündige Dokumentation, die mit der vierten Folge zu Ende ging, unterhielt noch einmal 0,34 Millionen Zuschauer und sorgte für einen Marktanteil von 3,2 Prozent. Das Format sorgte für 0,10 Millionen junge Menschen, die schlechte 2,5 Prozent Marktanteil generierten.