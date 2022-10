Sydney Sweeney heuert bei «Barbarella»-Film an

Kino-News

Sony Pictures wird ein Remake des Klassikers von 1968 auf die Beine stellen.

Sydney Sweeney hat ein weiteres Filmprojekt gefunden, das sie ihrer Liste hinzufügen kann. Sie plant, die Hauptrolle in einem neuen-Film für Sony Pictures zu spielen. Der Film befindet sich noch in der frühen Entwicklungsphase, ohne dass derzeit ein Regisseur, Produzent oder Autor feststeht.Sweeney hat sich bei Sony Pictures einen Namen gemacht, denn die Schauspielerin spielt an der Seite von Dakota Johnson in der Marvel-Comics-Verfilmung «Madame Web». Das Studio hat sich auch die Rechte an «The Registration» gesichert, einer Adaption des gleichnamigen Thrillers von Madison Lawson. Brad Fuller ist der Produzent, während Sweeney die Hauptrolle übernehmen wird. Man kennt sie auch aus der ersten «The White Lotus»-Staffel.Der Originalfilm «Barbarella» aus dem Jahr 1968 basiert auf der Comic-Serie des französischen Schriftstellers und Illustrators Jean-Claude Forest und zeigt Jane Fonda in der Rolle der gleichnamigen weltraumreisenden Heldin. Obwohl der Film damals kein Kassenschlager war, hat er in den folgenden Jahrzehnten Kultstatus erlangt, und Barbarella gilt weithin als eine von Fondas ikonischsten Rollen auf der Leinwand.