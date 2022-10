«Goosebumps»-Serie bei Disney+ besetzt

US-Fernsehen

Zack Morris und Isa Briones werden in dem Format zu sehen sein. Die Serie ist ein Remake von 1996.

Die kommende Serieauf Disney+ hat sowohl Zack Morris als auch Isa Briones als reguläre Darsteller in die Serie aufgenommen. Das Duo gesellt sich zu den bereits angekündigten Darstellern Ana Yi Puig, Miles McKenna und Will Price sowie Justin Long. Die Vorgängerserie «Gänsehaut – Die Stunde der Geister» wurde zwischen 1996 und 1998 produziert und unter anderem bei ProSieben ausgestrahlt.In der offiziellen Logline heißt es: "Die Serie folgt einer Gruppe von fünf Highschool-Schülern, die übernatürliche Kräfte auf ihre Stadt loslassen und alle zusammenarbeiten müssen – dank und trotz ihrer Freundschaften, Rivalitäten und Vergangenheiten untereinander –, um sie zu retten und dabei viel über die Teenager-Geheimnisse ihrer eigenen Eltern zu erfahren." Nach Angaben von Disney Branded Television ist die Serie von fünf der beliebtesten "Goosebumps"-Bücher beeinflusst.Morris wird in der Rolle des Isaiah zu sehen sein, der als "ein beliebter Star-Footballspieler beschrieben wird, dessen finanzielle Schwierigkeiten zu Hause ihn und seine Familie dazu bringen, auf seine Sportlichkeit zu setzen, um ihm ein Stipendium für das College zu sichern". Briones wird Jane spielen, die "typischerweise mit dem Kopf in einem Buch steckt, was ihre Mitschüler dazu veranlasst, sie für einen Snob zu halten, aber sie konzentriert sich nur auf ihr Schreiben und darauf, ein Leben zu schaffen, das interessant genug für eine Memoiren ist."