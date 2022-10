Village Roadshow entwickelt «Paybacks a Witch»

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen des Unternehmens haben sich die Rechte an Lana Harpers Roman gesichert.

Village Roadshow Television hat die Rechte an Lana Harpers Roman „Payback's a Witch“ erworben, um daraus eine TV-Serie zu entwickeln. Das Buch ist der erste Teil von Harpers "Witches of Thistle Grove"-Romanserie, und auch die geplante Serie soll diesen Namen tragen.Laut der offiziellen Logline ist"eine Serie über Emmy Harlow, eine junge Frau mit großen Träumen, die ihre charmante, aber schäbige Heimatstadt verlassen hat, um sich in der großen Stadt zu beweisen. Als sie neun Jahre später plötzlich nach Hause gerufen wird, um eine familiäre Verpflichtung zu erfüllen – die zufällig darin besteht, einen jahrhundertealten Spießrutenlauf zu schlichten – ist sie gezwungen, sich mit familiären Zerwürfnissen, zerbrochenen Freundschaften und Gareth Blackmoore auseinanderzusetzen – einem verabscheuungswürdigen, aber brandheißen Ex, der ihr das Herz gebrochen und, wie sich herausstellt, auch ihre Freunde aufs Kreuz gelegt hat: Ihre beste Freundin aus Kindertagen, Linden Thorn, und die sexy, gefährliche Talia Avramov, eine knallharte Frau, in die Emmy schon immer aus der Ferne verknallt war.Chris Alberghini und Mike Chessler («BH90210», «Awkward») werden bei der Serie als ausführende Produzenten und Showrunner fungieren. ACE Entertainment wird ebenfalls als ausführender Produzent fungieren. ACE-Gründer Matt Kaplan wird als ausführender Produzent fungieren, während Paul Kim und Ben Purdy als Co-Executive Producer fungieren. Village Roadshow TV, das von Alix Jaffe und Bri Hennessey geleitet wird, ist das Studio. Harper ist als Berater für die Adaption tätig.