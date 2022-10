«Navy CIS: L.A.» holt Linda Hunt zurück

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird in der 14. Staffel der Serie wieder auftreten.

«NCIS: Los Angeles»-Zuschauer waren diese Woche beunruhigt, als in der Premiere der 14. Staffel der CBS-Serie Linda Hunts Charakter Hetty, die Figur, deren letzter bekannter Aufenthaltsort Syrien war, nicht auftauchte. In der Folge erhielt das Team die Nachricht, dass in Syrien eine Leiche gefunden worden war. Am Ende erfährt das Team, dass es sich um die Leiche eines Kindes handelte, die aber mit Hettys Ausweisen versehen war – wahrscheinlich, weil sie ihren eigenen Tod inszenieren wollte."Hetty war eine integrale Kraft innerhalb der Behörde und ein besonders wichtiger Teil von Callens Vergangenheit", sagte Produzent R. Scott Gemmill am Dienstag in einem Statement gegenüber dem US-Dienst ‚Variety‘. "Als Callen beginnt, über seine bevorstehende Hochzeit mit Anna nachzudenken, möchte er Hetty dabei haben. Der Plan ist, sie irgendwann zu retten und herauszufinden, in was sie in Syrien hineingeraten ist, aber wir versuchen gerade herauszufinden, wann wir es durchziehen können. Das Ziel ist es, es noch in dieser Staffel zu schaffen."Hunt war zuletzt in der Premiere von Staffel 13 mit dem Titel "Testperson 17" zu sehen, die im Oktober 2021 in den USA ausgestrahlt wurde. Gemmill bestätigte letztes Jahr, dass Hunts Rolle inmitten der Covid-19-Pandemie verkleinert wurde, um den 77-jährigen Schauspieler zu schützen.