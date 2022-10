Disney verschiebt zahlreiche Spielfilme

Kino-News

Unter anderem wird «Blade» um zehn Monate verlegt.

Disney hat seinen Filmplan überarbeitet: Als Teil der Umstrukturierung wurdevom 3. November 2023 auf den 6. September 2024 verschoben, was sich auch auf den Rest des MCU auswirkt.wurde vom 6. September 2024 auf den 8. November 2024 verrückt;wurde vom 8. November 2024 auf den 14. Februar 2025 verlegt; ein unbenannter Marvel-Film wurde vom 14. Februar 2025 auf den 7. November 2025 bewegt.wandert vom 7. November 2025 auf den 1. Mai 2026, und ein weiterer unbenannter Marvel-Film, der für den 1. Mai 2026 vorgesehen war, wurde aus Disneys Kalender gestrichen. Searchlights Historiendramamit Kelvin Harrison Jr. in der Hauptrolle des Musikers Chevalier de Saint-Georges wird am 7. April 2023 in die Kinos kommen;ist für den 24. Mai 2024 angesetzt; undist für den 15. September 2023 datiert.Im Fall von «Blade» ist die einjährige Verschiebung nicht überraschend, da Bassam Tariq kürzlich aus dem Projekt ausgestiegen ist und der Film somit ohne Regisseur dasteht. Marvel hat die Produktion – mit Mahershala Ali in der Hauptrolle des Vampirjägers – pausiert, da das Studio einen neuen Regisseur sucht.