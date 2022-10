«Bauer sucht Frau» legt am zweiten Tag noch eins drauf

Quotennews

Erfolgreich waren bei RTL auch die beiden Formate im Anschluss, die sich weiterhin mit der Kuppelshow beschäftigten.



Wie bereits im vergangenen Jahr teilt sich auch die Ausstrahlung der inzwischen 18. Staffel vonauf den Montag und den Dienstag auf. Gestern trafen die Landwirte auf dem großen Scheunenfest noch die letzten Entscheidungen und feierten dann ordentlich. Im Anschluss starteten die Hofwochen und zunächst holten Max, Jörg, Erik und Michael ihre Auserwählten ab und nahmen sie mit auf den Hof. Zum Auftakt hatten am Montagabend 3,91 Millionen Fernsehende eingeschalten, was einem herausragenden Marktanteil von 14,3 Prozent entsprach. Bei den 1,06 Millionen Jüngeren kam eine starke Quote von 16,4 Prozent zustande.Mit der zweiten Ausgabe erhöhte sich die Reichweite weiter auf 3,97 Millionen Menschen. Parallel dazu stieg auch die Sehbeteiligung weiter aus ausgezeichnete 15,4 Prozent. Zum ersten Mal überhaupt fiel die Zuschauerzahl in der Zielgruppe jedoch unter eine Million. Doch auch mit einem Rückgang auf 0,97 Millionen Umworbenen verbesserte sich der Marktanteil gegenüber dem Vortag auf 16,6 Prozent.Weiter ging es mit, wo sich ehemalige Teilnehmer aus vergangenen Staffeln über die neuen Kandidaten unterhalten und dabei kein Blatt vor den Mund nehmen. Das Format läuft nur dienstags und überzeugte so zum Auftakt 2,01 Millionen Zuschauer, was weiterhin überzeugenden 12,7 Prozent Marktanteil entsprach. Die 0,37 Millionen Werberelevanten hielten sich bei guten 10,6 Prozent. Wer immer noch mehr zur neuen Staffel wissen wollte, der konnte sich ab 23.20 Uhr dasanschauen. Mit 1,48 Millionen Interessenten stagnierte die Quote bei 12,7 Prozent. Die 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerten sich noch auf 11,1 Prozent.