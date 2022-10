Sonia Denis macht bei «Ironheart» mit

US-Fernsehen

Denis wurde zuletzt für ihre Arbeit an «A Black Lady Sketch Show» ausgezeichnet.

Die Serieauf Disney+ hat Sonia Denis zu ihrer Besetzung hinzugefügt. Denis schließt sich der Hauptdarstellerin Dominique Thorne in der Marvel-Studios-Serie an, neben den Darstellern Manny Montana, Alden Ehrenreich, Anthony Ramos und Lyric Ross und vielen anderen. Details darüber, wen Denis spielen wird, werden noch geheim gehalten.Die Serie folgt der Marvel-Figur Riri Williams (Thorne), einer genialen Erfinderin und Schöpferin der fortschrittlichsten Rüstung seit Iron Man. Vertreter von Thorne lehnten eine Stellungnahme ab. Marvel Studios äußert sich nicht zu Projekten, die sich in der Entwicklung befinden.Chinaka Hodge ist die Hauptautorin von «Ironheart», während Sam Bailey und Angela Barnes als Regisseure der Serie fungieren. Ryan Cooglers Firma Proximity produziert die Serie, und er wird neben Hodge, Zinzi Coogler und Sev Ohanian als ausführender Produzent fungieren, zusätzlich zu den Verantwortlichen der Marvel Studios wie Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum und Zoie Nagelhout.