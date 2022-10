«Tschugger»: Sky setzt Schweizer Krimi-Comedyserie im November fort

TV-News

Die fünf Episoden der zweiten Staffel feiern zwei Monate nach der Schweizer Premiere ihre Debüt im deutschen Fernsehen.

Vor rund einem Monat ist die zweite Staffel der Schweizer Krimi-Comedyserieim Nachbarland erschienen, nun hat Sky Deutschland den Start der Koproduktion von Shining Film und dem SRF in Zusammenarbeit mit Sky Schweiz in Deutschland bekannt gegeben. Die insgesamt fünf Folgen werden an nur zwei Abenden im November gesendet. Am 10. November gibt es auf Sky Comedy ab 21:15 Uhr gleich drei Episoden am Stück, eine Woche später folgt eine Doppelfolge. Ab 10. November ist «Tschugger» als ganze Staffel auf dem Streamingdienst WOW und über Sky Q auf Abruf verfügbar.Die Folgen sind jeweils in der Walliser deutschen Originalfassung mit deutschen Untertiteln sowie in der ins Schweizer Hochdeutsch synchronisierten Fassung verfügbar. Alle Darsteller, darunter David Constantine, Dragan Vujic, Anna Rossinelli und Laurent Chevrier, haben ihre Rollen selbst synchronisiert, sodass der authentische Charakter der Serie auch in der hochdeutschen Version erhalten bleibt. Auch die erste Staffel steht auf Abruf zur Verfügung.Im Mittelpunkt der Serie stehen die beiden Tschugger – die walisische Bezeichnung für Polizisten – Bax (Constantin) und sein Kollege Pirmin (Vujic), die diesmal vor der großen Herausforderung stehen, das Wallis vor dem Untergang zu retten: Hoch über dem Rhonetal werden sie Zeugen einer grauenvollen Tat und mit Hilfe von Smetterling (Cedric Schild) findet Bax den entscheidenden Hinweis zu den vernichtenden Plänen einer ominösen Sekte. Die Tschugger aus dem Wallis müssen nun alle Hebel in Bewegung setzen, um den Fall aufzuklären und die katastrophalen Folgen zu verhindern. Unabsichtlich eingeatmete Drogencocktails, ein Maulwurf in den eigenen Reihen, Entführung und Erpressung sowie geplatzte Fruchtblasen machen es den Super-Cops aus dem Wallis nicht einfacher.