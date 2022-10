«Devil in the White City»: Neuer Regisseur gesucht

US-Fernsehen

Todd Field zieht sich von diesem Projekt zurück. Jetzt braucht Hulu einen neuen Regisseur.

Ein weiterer Rückschlag für Hulus Serienadaption von: Todd Field hat das Projekt verlassen, bei dem er als Regisseur und ausführender Produzent fungieren sollte. Laut einer Person, die mit der Situation vertraut ist, wird nun nach einem neuen Regisseur gesucht. Die Nachricht von Fields Ausstieg aus der Serie kommt nur wenige Tage, nachdem der US-Branchendienst ‚Variety‘ berichtet hatte, dass der Serienstar Keanu Reeves ebenfalls ausgestiegen war.Laut der offiziellen Logline für «The Devil in the White City» erzählt die Serie "die wahre Geschichte von Daniel H. Burnham, einem anspruchsvollen, aber visionären Architekten, der mit der Weltausstellung von 1893 in Chicago Geschichte schreiben will, und Dr. H. H. Holmes, Amerikas erstem modernen Serienmörder und dem Mann hinter dem berüchtigten 'Murder Castle', das im Schatten der Messe gebaut wurde."Martin Scorsese, Rick Yorn, Leonardo DiCaprio und Jennifer Davisson von Appian Way, Stacey Sher, Sam Shaw und Mark Lafferty fungieren als ausführende Produzenten der Serie. Sam Shaw adaptiert das Buch für den Bildschirm und wird als Showrunner und ausführender Produzent fungieren, während Lila Byock ebenfalls als ausführende Produzentin fungiert. ABC Signature wird die Serie in Zusammenarbeit mit Paramount Television Studios produzieren.