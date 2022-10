«Das Sommerhaus der Stars»-Finale mit ordentlichen Werten

Quotennews

Nach zehn Folgen ist die 2022-Staffel vom «Sommerhaus der Stars» wieder vorbei. Am Ende sichern sich Patrick und Antonia die 50.000 Euro Preisgeld.

Es ist wieder geschafft. Nach fünf Wochen und zehn Folgenhat RTL ein Siegerpärchen gefunden. Patrick Romer und Antonia Hemmer sichern sich Puzzle-Finale die Prämie von 50.000 Euro und natürlich den gewohnte Reality-Ruhm. Ohne dass man hier weiter auf das Final- und die zuvor gespielten Halbzeit-Aufgaben eingehen möchte, der Abend lief für das Finale einer RTL-Show im weitesten Sinne ordentlich. Mit 1,67 Millionen Zuschauern wurde die beste Reichweite seit dem 25. September und insgesamt die drittbeste Reichweite erzielt, der Marktanteil von 6,2 Prozent ist im Vergleich zu den Shows der letzten Wochen eher mau.Die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen präsentierte sich mit 0,79 Millionen Umworbenen sogar mit einem Staffel-Bestwert, jedoch konnte hier die Quote von 11,6 Prozent gerade so den Wert vom Mittwoch wiederholen. In Summe lagen rund die Hälfte der Shows bei einem besseren Marktwert, wobei das exakt die Hälfte ist, die stets Mittwochabend lief. Unter allen Sonntagsausstrahlungen lief der letzte und gestrige Sonntag gleichermaßen am besten. Formuliert man das Ganze also richtig, war der gestrige Final-Abend ein Erfolg.Einen schwachen Abend erwischte im Anschluss, das vor lediglich 0,86 Millionen Zuschauern ab drei Jahren lief. Der Marktanteil stellte sich auf 7,3 Prozent ein, noch magerer zeigte sich die Zielgruppe mit 0,35 Millionen Zuschauern und jedoch, der Uhrzeit geschuldet, guten 12,2 Prozent am jungen Markt. In der Vorwoche konnte hier noch 1,31 und 0,53 Millionen Zuschauer markiert werden, da startete das Format jedoch auch eine halbe Stunde früher.