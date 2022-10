Peacock entwickelt «The Fear»

US-Fernsehen

Hinter dem Projekt steckt die Schöpferin von «The Path».

Peacock entwickelt eine Serie, die von dem Filmvon 1996 inspiriert ist. Der Film wurde ursprünglich im April 1996 veröffentlicht, mit einer Besetzung, die neben William Petersen und Amy Brenneman auch aufstrebende Stars wie Reese Witherspoon, Mark Wahlberg und Alyssa Milano umfasste. Regie führte James Foley nach einem Drehbuch von Christopher Crowe.Jessica Goldberg soll die Peacock-Adaption schreiben und als ausführende Produzentin fungieren. Brian Grazer, der den Film produziert hat, ist zusammen mit Ron Howard, Lilly Burns und Kristen Zolner als ausführender Produzent tätig, alles über Imagine Television, das auch als ausführender Produzent aufgeführt ist. Imagine Entertainment hat den Originalfilm produziert. Universal Television ist das Studio hinter der Serie, während Universal Pictures den Film vertrieben hat. Goldberg steht derzeit unter einem Gesamtvertrag bei UTV.In der offiziellen Serien-Logline heißt es: "In dieser modernen Serien-Neuerfindung befinden sich zwei junge Liebende in einem psychologischen Katz- und Mausspiel – aber wer ist die Katze und wer die Maus? Als David und Nicole sich zum ersten Mal in Seattle treffen, fühlt es sich an wie eine epische, einmalige Romanze – aber bald wird klar, dass das scheinbar perfekte Paar alles andere als das ist. Die Serie wird aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt und kämpft mit persönlichen Dämonen und versteckten Absichten. Die Konvention ‚er sagte, sie sagte‘ wird in eine spannende Geschichte über toxische Beziehungen umgewandelt."