«Die ProSieben Politik-Show» kurzfristig ohne Robert Habeck

TV-News

Statt des Wirtschafts- und Klimaschutzministers sollen drei andere Politiker Fragen von Linda Zervakis und Louis Klamroth sowie zahlreichen Bürgern beantworten.

Kurz vor der heutigen Ausstrahlung des neuen ProSieben-Formatsmusste der Privatsender eine Schlappe hinnehmen, denn der ursprünglich vorgesehene Gast, Robert Habeck, musste aus terminlichen Gründen absagen. Dadurch verliert die rund zweistündige Sendung auch den Beinamen „Ein Jahr Klimaminister Robert Habeck“. Ein Ersatz hat ProSieben aber schon gefunden – in Person von gleich drei anderen Politikern.Die beiden Moderatoren Linda Zervakis und Louis Klamroth, die am heutigen Montag sowie am 17. Oktober durch die Sendung führen werden, werden mit Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne), SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und stellvertretender Vorsitzender der Unions-Bundestagsfraktion Jens Spahn über aktuelle Themen wie „Ukraine-Krieg, Gas-Krise oder Strompreis-Explosion“ sprechen. Fragen kommen zudem von Menschen, deren Existenz durch die Energiekrise gefährdet ist, wie beispielsweise Bäcker, Supermarkt-Leiter und Gastronomen. Der Clou an der «ProSieben Politik Show»: Unabhängige Experten sollen die Lösungsansätzen der Politiker beurteilen.Die Gäste der kommenden Woche stehen unterdessen noch nicht fest. Seitens ProSieben heißt es lediglich, dass Zervakis, Klamroth und zahlreiche Bürger „Politiker:innen auf den Zahn fühlen“ werden. «Die ProSieben Politik Show» ist eine Produktion der K2H, die damit zwei Primetime-Abende in dieser Woche für ProSieben füllt. Die Produktionsfirma zeichnet auch für die True-Crime-Sendungverantwortlich, die am Dienstag, 11. Oktober gesendet wird.