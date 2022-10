«Der Filmtalker»: Lutz van der Horst landet nächste Show bei Tele 5

TV-News

Der «heute-show»-Reporter bekommt bei Tele 5 seine eigene Talkshow, in der er über Filme sprechen wird.

Sendetermine, Themen und Gäste im Überblick:

Im Frühjahr dieses Jahres durfte «heute-show»-Gesicht Lutz van der Horst bei Tele 5 seiner Leidenschaft nachgehen und die Filmreihe «Saw» präsentieren und Hintergrundinfos zu den Horrorfilmen liefern. Nun hat der Discovery-Sender ein neues Format mit dem Comedian angekündigt. Am 15. Oktober feiert die Talkshowihre Premiere. Immer samstags um 22:15 Uhr plant Tele 5 die Ausstrahlung des einstündigen Formats, in dem van der Horst gemeinsam mit Co-Moderator Thilo Gosejohann jeweils zwei prominente Gäste aus der Film- und Fernsehbranche zu Gast hat.In der ersten Show sind – wie sollte es für Tele 5 anders sein – die beiden «SchleFaZ»-Host Oliver Kalkofe und Peter Rütten zu Gast, die über das Thema Trashfilme reden werden. Eine Woche später diskutieren Oliver Pocher und Tobias Mann über das Thema „Von «Breakfast Club» bis «Juno» – Kassenknüller Coming of Age“. In den darauffolgenden Wochen sind darüber hinaus auch die beiden Moderatoren Amiaz Habtu und Steven Gätjen sowie Filmkritikerin Antje Wessels zu Gast. Geplant sind insgesamt sechs Ausgaben.„Gerade beim Film hat ja jeder seinen Standpunkt, durch den die Diskussionen entstehen”, sagt Lutz van der Horst. „In «Der Filmtalker» kann man sich auch mal beleidigen und aufstehen – alles ist einfach ein bisschen anarchischer. Die besten Momente entstehen, wenn Leute ausrasten und sich dann über Geschmack streiten: 'Was!? Für dich ist dieser Film kein Klassiker? Wie tickst du denn?' Das sind die Momente, die ich an Filmgesprächen so liebe“, erklärt der Moderator.Produziert wird die Sendung mit Publikum im Ruby Ella Köln (ehemals "Capitol"), wo einst «TV Total», «Die Wochenshow[[ und [[Die Harald Schmidt Show» aufgezeichnet wurden. Produktionsfirma ist Warner Bros. International Television Production Deutschland, Tonye Spiff fungiert als Executive Producer für Tele 5 – Samstag, 15. Oktober | «Sharknado» & Co. – Warum wir Trashfilme lieben | Gäste: Oliver Kalkofe, Peter Rütten– Samstag, 22. Oktober | Von «Breakfast Club» bis «Juno» – Kassenknüller Coming of Age | Gäste: Oliver Pocher, Tobias Mann– Samstag, 29. Oktober | «Stranger Things» & Co. – Sind Serien die besseren Spielfilme? | Gäste: Oliver Pocher, Tobias Mann– Samstag, 5. November | Faszination «Star Trek» – Was macht die Serie zum Kult? | Gäste: Oliver Kalkofe, Peter Rütten– Samstag, 12. November | Von Winnetou bis Kevin Spacey: Was darf ich noch sehen? | Gäste: Amiaz Habtu, Antje Wessels– Samstag, 19. November | Der verflixte 2. Teil – Gibt es Filme mit guten Fortsetzungen? | Gäste: Steven Gätjen, Amiaz Habtu