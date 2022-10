«Das spanische Dorf» lässt weiter nach

Quotennews

In einem neuen Reportage-Projekt möchte VOX fünf Paare beim Umzug in das spanische Dorf Rubite begleiten. Wirkliches Interesse gibt es bisher nicht.

Ein schlechter Start und mit Folge zwei lief es nicht besser.nennt sich das neue Projekt am Freitagabend bei VOX . Das Konzept ist leicht erzählt: Fünf deutsche Paare zieht es in ein kleines spanisches Dorf und die Kamera ist stets dabei. Den Auftakt wollten mit 0,63 Millionen Zuschauern am 30. September leider nur 2,5 Prozent des TV-Marktes sehen. Die Zielgruppe konnte mit 0,27 Millionen Umworbenen und daher 4,8 Prozent am Markt ebenfalls nichts ausbügeln.Der zweite Freitag konnte bei VOX an dem mäßigen Start wenig ändern. Gestern kamen für die Primetime-Show mit 0,59 Millionen Fernsehzuschauer zusammen, der Marktanteil sank daher auf 2,3 Prozent. Die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schrumpfte auf 0,21 Millionen Umworbene, womit sich der entsprechende Marktanteil auf 3,7 Prozent festsetzte. Für die nächsten drei Freitage im Oktober ist das Format bei VOX noch geplant, mit diesen Zahlen werden die kommenden Freitage kein schönes Erlebnis.Im beinah schon gewohnten VOX-Modus war der Vorabend deutlich stärker als die Primetime.schraubte die Reichweite beim Sender auf 1,2 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag damit ab 19 Uhr im Vorlauf des Abendprogramms bei 5,6 Prozent. Die Zielgruppe war mit 0,33 Millionen Werberelevanten ebenfalls besser als das 20:15 Uhr-Programm, hier kam der Sender auf gute 8,5 Prozent.