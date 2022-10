3 Quotengeheimnisse

Das Fernsehprogramm hat mitunter interessante Fernsehsendungen versteckt. Diese kommen nicht immer gut an.

Erinnern Sie sich noch an «Die schönsten Bahnstrecken»? Das Format holte am Wochenende immer gute Werte, wenn Partygänger zum Runterkommen diese Sendungen verfolgen. Das ZDF hatte am Montag um 05.00 Uhr eine Dokumentation „Entlang des Rheins“ im Programm, die nur auf 0,10 Millionen Zuschauer und schlechte 4,6 Prozent Marktanteil kam. Nur 10.000 14- bis 49-Jährige waren dabei, das bedeutete 1,9 Prozent. Vielleicht kommt man mit einer solchen Dokumentation auch nicht morgens in Fahrt.Der Film zeigt schonungslos neue, erschreckende Erkenntnisse aus der Forschung in den Archiven des Bundesnachrichtendienstes. Obwohl die Dokumentation durchaus interessante Einblicke lieferte, sahen nur 0,70 Millionen Zuseher das Werk von Christine Rütten. Die Sendung zwischen 23.30 und 00.15 Uhr fuhr 7,2 Prozent Marktanteil ein. 0,13 Millionen junge Menschen brachten dem Ersten 5,6 Prozent.Hat Sat.1 einen Programmplaner? Am Samstag strahlte der Sender zwischen 12.25 und 19.55 Uhr insgesamt 16 Episoden aus. Am erfolgsreichsten war die 17.30-Uhr-Ausgabe, die auf 0,80 Millionen Zuschauer kam. 0,13 Millionen junge Menschen sorgten für 4,9 Prozent. Die 16.30-Uhr-Ausgabe hatte sogar 0,15 Millionen Werberelevante, dafür kam man sogar auf 5,9 Prozent Marktanteil. Vielleicht ist es ja sogar ein Erfolg, wenn man ein 700.000 Menschen dauerhaft mit dieser Sendung beschallen kann.