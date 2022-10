Zehnte Staffel: «Sing meinen Song» feiert mit Kloß, Clueso, LEA und Santos

TV-News

VOX konnte auch zwei neue Gesichter für das Tauschkonzert gewinnen.

Auch im neunten Jahr erfreute sich das VOX-Formatgroßer Beliebtheit und lockte im Frühjahr 2022 im Schnitt mehr als eine Million Menschen an. Mit Marktanteilen von bis zu 10,0 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe gab es einiges zu feiern. Und die Gründe werden nicht weniger: Im kommenden Jahr feiert die Sendung, die von Bildergarten Entertainment produziert wird, ihr zehnjähriges Jubiläum. VOX verriet nun, wer an der Jubiläumsstaffel teilnehmen wird.Durch die neue Runde führt erneut der Sänger Johannes Oerding, der bereits in den vergangenen beiden Staffeln durch die Sendung führte. Zurück auf das «Sing meinen Song»-Sofa in Südafrika kehren darüber hinaus auch Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß, Singer-Songwriterin LEA, Sänger Clueso und Chartstürmer Nico Santos. Songwriter und Rapper Montez sowie Schauspielerin und Indie-Pop-Sängerin Alli Neumann komplettieren die Runde und geben gleichzeitig ihr Debut beim Tauschkonzert.Einen Sendetermin nannte VOX bei der Personal-Ankündigung noch nicht, in den vergangenen Jahren startete «Sing meinen Song» jeweils Ende April. Eines ändert sich indes gewiss nicht: VOX sendet im Anschluss an das Tauschkonzert jeweils die Doku-Reihe. Dabei trifft «Prominent!»-Moderatorin Laura Dahm die Musiker unter anderem hinter den Kulissen der Show.