Primetime-Check

Wie performte «Hochzeit auf den ersten Blick» mit der zweiten Ausgabe? Konnte «Die Höhle der Löwen» eine Steigerung verbuchen? Wie schnitt der ARD-Film «Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben» ab?

Im Ersten verzögerte sich das Primetime-Programm um rund zehn Minuten, da die blaue Eins zunächst einensendete, für den sich 4,10 Millionen Zuschauer interessierten, darunter 0,76 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile bewegten sich bis 20:26 Uhr bei 14,5 Prozent bei allen und 11,8 Prozent bei den Jüngeren. Im Anschluss sahen 2,70 Millionen Zuschauer den 90-MInüter, was dem öffentlich-rechtlichen Sender Marktanteile von ausbaufähigen 9,7 und 4,9 Prozent einbrachte.kam ab 21:55 auf 2,19 Millionen Zuschauer, die Marktanteile stiegen auf 9,9 und 6,4 Prozent.Das ZDF sendete um 20:15 Uhr den Krimiund heimste 5,37 Millionen Zuschauer ein – die meisten am Montagabend. Mit 19,2 Prozent bei allen und 8,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lief es in beiden demographischen Gruppen gut.undsorgten anschließend für 3,83 und 1,59 Millionen Zuschauer, die Marktanteile sanken kontinuierlich von 13,1 auf 10,1 Prozent. Beim jungen Publikum waren noch 6,9 und 5,4 Prozent drin.RTL ließ Inka Bause inzum 18. Mal Landwirte verkuppeln, was bei 3,91 Millionen Zuschauern gefragt war. Mit Marktanteilen von 14,3 und 16,4 Prozent lief es noch besser als zum Auftakt im vergangenen Jahr.undprofitierten vom starken Vorlauf und verzeichneten 2,57 und 1,71 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden weiterhin starke 13,7 und 11,0 Prozent ausgewiesen. Auch Sat.1 verkuppelte am Montagabend Menschen. Die zweite Folge vonbekam die RTL-Konkurrenz zu spüren und musste sich diesmal mit 1,13 Millionen Menschen, darunter 0,50 Millionen Umworbene, zufriedengeben. Die Marktanteile sanken auf 4,5 und 8,5 Prozent.Auch das VOX-Erfolgsformatgab im Vergleich zur Vorwoche etwas nach und kam diesmal auf 1,52 Millionen Zuschauer. Der Gesamtmarktanteil sank leicht auf 6,1 Prozent, in der Zielgruppe standen weiterhin sehr gute 11,4 Prozent zu Buche – über einen Prozentpunkt weniger als vor acht Tagen. ProSieben flog mitund der-Wiederholung aus der Vorwoche unter dem Radar und ergatterte lediglich 0,57 und 0,35 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe generierte man nur schwache Marktanteile von 4,6 und 4,8 Prozent.RTLZWEIs neues Formatfloppte zum Auftakt und erreichte nur 0,39 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe kam man nicht über eine relative Sehbeteiligung von 2,1 Prozent hinaus. Kabel Eins sendete den Spielfilmund erreichte 0,64 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe lag man mit 4,6 Prozent im grünen Bereich.